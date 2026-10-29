2026-10-29T09:45:48.000Z

滬深股市今日（29日）低開低走，科技板塊隨外圍波動下跌，滬綜指收低0.82%報3651.43點，深成指跌2.92%，創業板大跌4.45%，科創50挫4.27%，創業板及科創50創14個月低。兩市全天成交1.56萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減720億元或4.4%。算力、AI與芯片產業鏈全線下調，CPO板塊挫6.2%最傷，玻璃基板、PCB概念、存儲、光通訊概念均跌超5%。銀行板塊則逆勢走強，四大行總市值突破10萬億。

美國國土安全部宣布將3家中國實體增列至「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.6621，較上個交易日4時30分收盤價升48點子，連升十二日，創2022年6月6日以來近四年五個月新高，全日在6.6608至6.6649之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7147，較上個交易日升18點子，兩連升，創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約550點。

今日新聞精選

1. 美國國土安全部28日宣布將3家中國實體增列至「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單。中國商務部新聞發言人今日就此回應稱，美方相關措施毫無事實依據，美方持續操弄「人權」議題，打著「人權」的幌子行單邊保護主義和霸凌主義之實。中方對此強烈譴責，堅決反對。中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方敦促美方停止以人權為幌子干涉中國內政、遏制中國發展，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

2. 就中國國防部長董軍未出席在菲律賓舉行的東盟防長擴大會，中國國防部新聞發言人張曉剛今日在例行記者會上表示，作為本屆東盟防長擴大會輪值主席國，菲律賓放任個別政客肆意妄為，公器私用，重重設障阻礙中方參會。菲律賓相關做法嚴重破壞東盟協商一致原則，嚴重違背東盟防長擴大會議開放包容精神。第13屆東盟防長擴大會及相關配套會議於10月28日至29日在菲律賓舉行。中國未派國防部長出席，而是由駐菲律賓使館國防武官作為中方代表出席。

3. 針對有媒體報道稱，歐盟方面正研究將中歐在混合動力汽車領域達成的貿易諒解安排延伸至化工等領域，中國商務部新聞發言人黃玲在今日在例行新聞發布會上表示，中方堅決反對任何濫用貿易防御工具的保護主義行為，如果歐方一意孤行，對中國產品採取歧視性限制措施，中方必將採取一切必要措施，堅定維護自身利益和企業合法權益。

4. 日本三麗鷗公司於7月與嚴重抹黑中國的日本影視劇集《VIVANT》（別班）推出聯名產品的消息受到關注。三麗鷗公司今日表示，「與《VIVANT》授權合作的相關內容包含不符合三麗鷗企業理念的表述，因此決定中止全部合作項目、後續相關安排以及宣傳推廣活動。」中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，「這部電視劇再次暴露出日本國內始終存在一股勢力，企圖通過文化產品丑化、抹黑中國，散播仇華情緒，應當引起國際社會和日本國內有識之士的警惕。」

5. 據路透報道，德國總統施泰因邁爾今日在北京大學發表演講時強調，中國在追求經濟自給自足的過程中，絕不能在其他市場上形成單方面的依賴。他的演講稿顯示，施泰因邁爾對中歐貿易失衡表示關切。「中國希望保護本國經濟免受外部衝擊和負面影響，這是可以理解的，」但他同時強調，中國實現更大程度的獨立自主，不應導致其他國家對中國產生依賴且變得脆弱。

6. 據國家發改委網站消息，10月15日國內成品油價格調整以來，中東地緣緊張局勢升級，國際市場原油價格大幅上漲。為減緩對國內的衝擊，再次對成品油價格採取調控措施。根據現行價格機制計算，自10月29日24時起，國內汽、柴油（標準品）價格每噸分別應上調440元、420元，統籌兼顧減輕下游用戶負擔和保障成品油安全穩定供應，調控後實際上調345元、335元。今年國內油價已經歷21輪調整窗口，其中14次上調、5次下調，並有2次不作調整。

7. 中指研究院發文稱，10月以來，內地二手房成交保持活躍，新房市場仍處調整期。根據中指數據監測，10月（1-28日）重點20城二手住宅成交套數同比增長20%，增幅較上月有所擴大，重點30城新建商品住宅成交面積同比下降13%。北京、上海及部分二線城市二手房市場延續較高活躍度。新房市場中，北京受前期供應放量帶動成交增長，部分城市核心區優質項目熱銷，但多數城市同比仍下降。

8. 據內媒報道，北京市海澱區市場監管局日前查辦全市首例利用區塊鏈、虛擬貨幣技術為傳銷活動提供協助的違法案件。涉案科技公司為某公鏈外包服務商，該公鏈的「原子計劃」「哈撒韋計劃」是以拉人頭返利為核心模式的傳銷項目，要求參與人員通過投入資金獲取加入資格。該公鏈被公安機關依法查辦，涉事的傳銷組織者均已被刑事拘留。涉案科技公司因在傳銷活動中為傳銷行為提供了便利條件，公司被罰沒合計93萬餘元。

撰文：經濟通中國組