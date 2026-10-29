2026-10-29T16:45:02.000Z

《經濟通通訊社30日專訊》美股周三(28日)收高，聯儲局如預期維持基準利率不變，市場焦點轉向12月加息可能性及企業季績表現。

聯儲局政策聲明提升經濟評估，同時承認通脹仍處高位。主席沃什強調央行已準備好採取行動。利率期貨顯示，12月加息25點子概率升至87.4%。

市場關注周四(29日)公布的核心PCE物價指數及第三季GDP初值，該數據可能影響加息路徑。目前分析師預測標普500企業第三季盈利按年增長31.8%，較月初預測30.6%進一步上調。

已公布業績的200家標普成分股中，84%超市場預期。記憶體晶片商美光科技(US.MU)受SK海力士(US.HXSCL)季度盈利暴增七倍帶動股價上揚，費城半導體指數連升四日，從AI投資憂慮引發的拋售中反彈。

半導體股反彈

個股表現分歧，數字基建公司Vertiv(NYSE:VRT)因季績超預期及調升財測而大漲，醫療器械商波士頓科學(NYSE:BSX)下調年度盈利預測後下跌。Robinhood(NASDAQ:HOOD)受加密貨幣疲軟拖累季績遜預期。

地緣風險推高油價

地緣政治局勢推升油價，伊朗支持的胡塞武裝襲擊沙特煉油廠後，美國原油價格升破每桶100美元。市場憂慮能源成本上升將加劇通脹壓力。

科技巨頭微軟(US.MSFT)及Alphabet(US.GOOGL)將於收市後公布季績，市場關注AI投資進展對業績影響。