2026-10-30T00:51:37.000Z

要聞盤點

1、美股三大指數周四（29日）全線下跌，科技股沽壓較大，納指跌逾1.3%，標指及道指亦錄得跌幅。Alphabet(US.GOOGL)旗下谷歌業績遜預期，加上AI相關投資開支急增，引發市場對科技企業盈利能力及投資回報的憂慮，拖累股價大瀉逾12%。道指收市跌132.54點，或0.25%，報52342.56點；標指跌23.59點，或0.3%，報7720.39點；納指跌365.13點，或1.38%，報26184.72點。日經指數開報63881點，報778點。

2、美國商務部公布，第三季實質國內生產總值(GDP)初值按年率增長3.4%，高於市場預期的3.2%，亦較第二季的2.2%明顯加快，增速創一年來最快。同時美國9月個人消費開支(PCE)物價指數按年升3.6%，符合市場預期，較8月的3.4%加快；按月升0.5%，亦符合預期，升幅高於前值0.3%，創六個月最大漲幅。

3、白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，若美國通脹持續高企，聯儲局可能需要採取行動，並指消費物價指數(CPI)及個人消費支出(PCE)物價指數等數據，將有助決定貨幣政策走向。

4、歐洲央行周四發表聲明指，央行行長拉加德已通知央行管理委員會及歐洲理事會主席科斯塔，確認將於2027年2月7日卸任。她原定任期至2027年10月底結束，較原定任期屆滿時間提早約9個月，央行管理委員會對其工作表示衷心感謝。

5、歐洲央行公布議息結果，決定維持三項主要利率不變，符合市場預期。存款工具利率維持於2.5厘，主要再融資利率及邊際貸款利率分別維持於2.65厘及2.9厘。

6、據報伊朗已收到美國副總統范斯致其最高安全官員的一封信，但德黑蘭尚未做出回覆。伊朗議會議長暗示該國不會在結束戰爭的條件上讓步。

7、Alphabet公布，截至9月底止第三季總收入按年增長25%至1275.8億美元，略低於市場預期的約1279億美元；每股盈利為2.12美元，低於分析師預期的約3.03美元。期內淨利潤降至261.7億美元。股價周三（28日）盤後一度下跌逾9%。

8、亞馬遜(US.AMZN)第三季營收按年增長12%至2019億美元，惟人工智能基建投資持續推高現金流壓力，加上第四季假日購物旺季收入指引未達市場預期，拖累股價周四盤後跌逾6%；英特爾(US.INTC)公布第三季業績，營收按年升21%至165.1億美元，惟第四季營收及盈利指引均遜市場預期，加上個人電腦需求疲弱及供應鏈受阻，拖累股價盤後下跌逾15%。

9、微軟近十年來首次大舉發債，250億美元的發行規模獲得4.6倍認購，為美國企業債發行史上認購需求最旺盛的交易之一。

10、中央軍委副主席張升民在中共五中全會上增補為中央政治局委員。北京當局宣布明年下半年召開二十一大，屆時預計將公布新一屆領導層。

11、內地存儲器廠商-宏芯宇(02681)今日（30日）至11月9日（星期一）招股，計劃全球發售1471.72萬股，當中約10%在港公開發售，每股作價介乎72.29元至82.9元，每手100股，入場費8373.6元。公司預期於11月12日（星期四）掛牌，獨家保薦人為中信建投國際。引入基石投資者包括，傳音控股(02636)旗下傳音國際、江波龍(09976)旗下江波龍投資等七公司。

12、中藥飲片供應商-新荷花(02206)今日至下周五（6日）招股，計劃全球發售651.73萬股，當中約10%在港公開發售，餘額作國際發售，每股作價介乎40.2元至50.55元，集資最多3.29億元，每手50股，入場費2552.99元。公司預期於11月11日（星期三）掛牌，聯席保薦人為農銀國際及廣發證券。是次招股無引入基石投資者。