2026-10-30T01:05:47.000Z

美股三大指數周四(29日)全線下跌，科技股沽壓較大，納指跌逾1.3%，標指及道指亦錄得跌幅。道指收市跌132.54點，或0.25%，報52342.56點；標指跌23.59點，或0.3%，報7720.39點；納指跌365.13點，或1.38%，報26184.72點。

Alphabet(US.GOOGL)旗下谷歌業績遜預期，加上AI相關投資開支急增，引發市場對科技企業盈利能力及投資回報的憂慮，拖累股價大瀉逾12%。

英特爾、亞馬遜股價盤後大跌

英特爾(US.INTC)公布第三季業績，惟第四季營收及盈利指引均遜市場預期，加上個人電腦需求疲弱及供應鏈受阻，拖累股價盤後下跌逾15%。

亞馬遜(US.AMZN)第三季營收按年增長12%至2019億美元，惟人工智能基建投資持續推高現金流壓力，加上第四季假日購物旺季收入指引未達市場預期，股價盤後跌逾6%。

其他大型科技股方面，Meta(US.META)升近2%，蘋果(US.AAPL)升1.5%；英偉達(US.NVDA)跌0.8%，特斯拉(US.TSLA)跌0.2%，微軟(US.MSFT)跌0.2%，SpaceX(US.SPCX)則跌0.9%。

美第三季GDP勝預期

美國第三季經濟增長加快，期內實質國內生產總值(GDP)初值按年率增長3.4%，高於市場預期的3.2%，亦較第二季的2.2%明顯加快。而油價上升亦加劇通脹壓力，令市場更關注聯儲局未來的利率決策。

美國9月個人消費開支(PCE)物價指數按年升3.6%，符合市場預期，較8月的3.4%加快；按月升0.5%，亦符合預期，升幅高於前值0.3%。剔除食品及能源價格的核心PCE物價指數按年升3.1%，符合市場預期。

外匯市場方面，美匯指數於102關口上落，報約101.97，微跌0.1%。美元兌日圓徘徊於158關口附近，日內報157.89，微升0.1%，日圓走勢偏弱。歐元兌美元先跌後回升，早段曾跌至1.1104，其後回升，報約1.1167美元，日內升約0.1%。

貴金屬方面，現貨金報每盎司4018美元，下跌1.1%；紐約期金報每盎司4028美元，下跌0.5%。市場關注美國通脹走勢及聯儲局未來利率政策。

布蘭特期油報每桶111.59美元，微跌0.04%；紐約期油則報每桶102.85美元，微升0.07%。市場關注美國與伊朗能否重啟外交談判，以及相關進展對原油供應和地緣政治風險溢價的影響。

撰文：經濟通國金組