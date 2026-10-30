2026-10-30T15:55:04.000Z

《經濟通通訊社30日專訊》虛擬貨幣市場上周爆發恐慌性拋售，比特幣價格單日急跌逾4%，失守7.8萬美元關口。事件源於幣安(Binance)傳出潛在安全漏洞，多家主要虛擬資產機構緊急凍結逾25億美元可疑資金，引發市場對交易所安全性的新一輪擔憂。

全球最大虛擬貨幣比特幣一度跌至77994.96美元，單日跌幅達4.1%，自關鍵心理關口8萬美元下方進一步下探。以太幣同步下挫4.84%至2247.45美元，幣安平台幣BNB更暴跌7.68%至694.45美元。惟Hyperliquid旗下HYPE代幣逆市飆升9.7%，成為少數亮點。

多家虛擬企業採取緊急措施，穩定幣發行商Circle凍結逾8億美元USDC，Tether亦暫停15億美元USDT交易。Ripple協助攔截2億美元可疑資金流動。幣安共同創辦人何一證實，已聯手業界阻止多筆異常交易。

區塊鏈分析公司Arkham Intelligence追蹤發現，55個可疑錢包地址涉及近60億美元資產流動，顯示實際損失規模可能遠超目前已凍結金額。市場憂慮此次事件可能成為繼2025年Bybit遭盜15億美元後，近年最大規模安全漏洞之一。

幣安發言人表示正調查潛在安全問題，強調所有用戶資產仍受保障。平台創辦人趙長鵬雖承認事件疑似黑客攻擊，但仍試圖安撫投資者信心。目前幣安尚未正式確認發生安全漏洞，僅稱相關報告正在核實中。