2026-10-30T16:15:01.000Z

《經濟通通訊社31日專訊》虛擬貨幣發行商Circle Internet金融集團與泰達幣(USDT)發行商Tether周四(29日)緊急凍結約18億美元資金，事件涉及虛擬貨幣交易所幣安(Binance)潛在安全漏洞。

全球最大虛擬貨幣交易所幣安尚未正式確認遭受攻擊，僅透過社交媒體表示正調查交易平台「潛在安全問題」。該所發言人強調用戶資金絕對安全，安全團隊正緊急審查所有相關信息，將透過官方渠道發布更新。

Circle行政總裁Jeremy Allaire同日深夜在社交平台證實，已凍結與事件相關的8億美元USDC穩定幣。Tether行政總裁Paolo Ardoino亦宣布凍結15億美元USDT，這些資金可能與潛在漏洞有關。

區塊鏈分析機構Arkham Intelligence追蹤發現，與潛在漏洞相關的55個錢包地址涉及近60億美元加密資產，包括比特幣(7010)、以太幣(20183)、SOL幣及多種穩定幣。幣安聯合創始人何一補充，瑞波幣(XRP)相關企業Ripple協助攔截價值2億美元的異常資金流動

消息曝光後比特幣急挫逾3%，跌破8萬美元關口；以太幣跌近4%，SOL幣跌幅約3%。區塊鏈安全專家指出，此事件再次凸顯中心化機構在虛擬生態中的系統性風險。