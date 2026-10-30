2026-10-30T16:35:02.000Z

《經濟通通訊社31日專訊》對沖基金傳奇人物德魯肯米勒在社交平台X發文宣布投資去中心化交易所TradeXYZ，引發虛擬貨幣相關股異動。Hyperliquid Strategies(US.PURR)股價當日急升19%，創三周新高，期權成交量暴增逾6倍。

德魯肯米勒透過簡短貼文表示：「很高興成為TradeXYZ投資者，期待使用其創新產品優化投資流程。」《金融時報》已確認該聲明真實性。這位曾於1990年代狙擊英鎊成名的億萬富豪，其罕見公開表態立即引發市場震盪。

當日Hyperliquid Strategies期權成交量達11.1萬張，較30日均值暴增逾6倍。看漲期權佔比近八成，最活躍合約包括買入11月6日到期、行使價13美元的認購期權，以及沽出12月18日到期同行使價認沽期權，形成典型「風險逆轉」策略，反映市場押注短期續漲。

事件源於TradeXYZ與洲際交易所(ICE)上周宣布合作，計劃將Hyperliquid平台熱門的永續期貨產品引入美國市場。Hyperliquid Strategies行政總裁大衛·沙米斯強調，此舉標誌着傳統金融機構接納加密資產的重要里程碑。

美國總統特朗普今年8月曾意外透露，監管機構正推動虛擬交易所合規化。分析認為此次合作顯示監管機構對永續期貨等虛擬衍生品態度轉趨開放，為虛擬資產市場合規化邁出關鍵一步。