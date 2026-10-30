2026-10-30T20:47:00.000Z

《經濟通通訊社31日專訊》美股三大指數周五(30日)全線向下，科技股沽壓加劇，納指急挫2.8%，創6月5日以來最大單日跌幅。英特爾(US.INTC)及亞馬遜(US.AMZN)公布業績後，市場憂慮人工智能相關投資開支龐大，惟回報未必能迅速兌現，加劇投資者對科技股估值及盈利前景的疑慮。

道指收市跌572.25點，或1.09%，報51770.31點；標指跌140.32點，或1.82%，報7580.07點；納指跌747.73點，或2.86%，報25437點。

全周計算，道指累跌0.85%，標指跌0.57%，納指則跌2%。至於10月份表現方面，納指累挫4%，標指亦跌0.97%，道指則升1.5%。

英特爾股價收市急挫28.6%，盤中最多跌逾31%，創1974年以來最大單日跌幅，因公司對第四季盈利的預測遜於市場預期；英偉達(US.NVDA)亦跌4.2%，晶片股沽壓尤其顯著。費城半導體指數單日下跌7.2%。

大型科技股及AI相關股份普遍下跌。AMD(US.AMD)跌10.9%，戴爾(US.DELL)及惠普(US.HPQ)分別跌10.8%及9.6%。SpaceX(US.SPCX)跌6.4%，Meta(US.META)跌1.5%，蘋果(US.AAPL)跌1.2%，微軟(US.MSFT)跌1.5%，Alphabet(US.GOOGL)跌1.4%，特斯拉(US.TSLA)則跌0.9%。

SanDisk(US.SNDK)公布的第一財季業績勝預期，股價仍下跌約13%。傳統能源及部分消費類股份表現較為堅挺。埃克森美孚(US.XOM)及雪佛龍(US.CVX)受惠於季度業績勝預期，股價逆市上升並創下新高；部分必需消費品股份亦見資金流入。

貴金屬方面，金價顯著受壓。現貨金及紐約期金顯著下挫，進一步失守每盎司3900美元關口，現貨金下跌3.5%，低見每盎司3878美元，創2025年10月以來最低水平。紐約期金則下跌3.5%，報每盎司3886美元。白銀期貨亦急跌約5.9%，報每盎司49.097美元。

另外，市場亦關注虛擬貨幣交易所Binance遭黑客攻擊、涉及約63億美元資產的消息，部分投資者或因流動性需要而沽售黃金等資產。

國際油價則逆市造好。市場憂慮美伊緊張局勢再度升級，以及霍爾木茲海峽商船遇襲事件可能影響中東石油供應，刺激原油價格上升。布蘭特期油上升1.9%，報每桶112.98美元；紐約期油則升1.3%，報每桶103.36美元。

另一方面，美元整體窄幅上落。美匯指數盤中一度跌至101.54，日內報約101.87，微升0.02%。美元兌日圓偏軟，日內曾跌至156.96，日內報約157.52，回落約0.1%。歐元兌美元報約1.116美元，跌0.1%，市場消化歐洲央行利率前景及最新經濟數據。(kk)