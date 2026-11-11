2026-11-11T16:55:02.000Z

《經濟通通訊社12日專訊》上周美股創逾一年最大單日跌幅，納指急瀉5.52%，標指挫4.36%，道指跌3.44%，市場憂慮AI開支放緩令2.5萬億美元市值蒸發。在此動盪中，企業內部人士逆市增持，揭示對公司前景信心。

Pampa(US.PAM)過去一個月累跌20.5%，今年累挫26%觸及52周低位。副總裁Miguel Damian Mindlin於上周斥資261.6萬美元增持38652份美國存託憑證，持股量增至72.95萬份。該公司雖有26%利潤率，但受阿根廷頁岩油開發等大型項目拖累現金流。

Applied Digital(US.APLD)因德州限制新建數據中心，年內累跌32%。共同創辦人張傑森斥565.8萬美元增持30萬股，持股量增至283.92萬股。公司背負64億美元債務，但對沖基金持倉量季增53.8%。

英特爾(US.INTC)行政總裁陳立武上周斥970.97萬美元購入15萬股，持股量增至146.47萬股。公司轉型晶圓代工，市盈率高達63.29倍反映市場看好其18A製程前景，對沖基金持倉量季增23.2%。