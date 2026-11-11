2026-11-11T19:20:03.000Z

《經濟通通訊社12日專訊》隨著民主黨在中期選舉重奪國會控制權，特朗普政府任內建立的41項政府持股企業安排恐面臨嚴格審查。最新數據顯示，聯邦政府持股企業數量在特朗普第二任期內激增逾三倍，其中包含具爭議性的「黃金股權」安排。

根據卡托研究所追蹤數據，截至上周五(6日)特朗普政府已在41家企業建立股權關係，較今年初的14家大幅增加。這些持股既包含紐約證交所上市的US Steel(US.X)，亦涉及未上市的稀土企業MP Materials等戰略產業公司。

最具爭議的當屬2025年6月日本製鐵收購US Steel案中，政府獲取的「黃金股權」。該特殊股權賦予特朗普對企業重大決策的否決權，包括員工薪酬與資本投資等領域。根據修訂章程，此權力在特朗普卸任後將移交財政部與商務部，而非繼任總統。

儘管多數共和黨議員此前支持政府介入私企，但中期選舉慘敗後部分黨內成員態度轉變。丹茲曼分析指，不排除有共和黨人加入民主黨陣營，共同推動對特朗普政府企業持股安排的監管改革。白宮發言人米德爾頓則強調，相關持股均屬企業自願合作，旨在重振美國工業基礎。

值得關注的是，US Steel行政總裁布里特將於周三(11日)出席美國商會B20峰會，預料將就政府持股議題發表講話。分析認為，隨著政權交接臨近，企業與政府合作模式或面臨重大調整。