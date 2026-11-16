2026-11-16T19:54:04.000Z

《經濟通通訊社17日專訊》人工智能巨頭Anthropic(US.ANT)將於周三(18日)定價、周四(19日)以代號ANT登陸NASDAQ，衍生工具市場湧現另類押注。封閉式基金Destiny Tech100(US.DXYZ)因持有14%Anthropic股權，周一(16日)錄得逾10倍30日均值的異常期權交易量。

根據Cboe LiveVol數據，Destiny Tech100周一午市前錄得4.23萬張期權合約成交，其中4.18萬張為認購期權。SpotGamma分析顯示，當日550萬美元期權金中近全數流向認購方，最活躍合約為周五(20日)到期、行權價30美元的認購期權，該合約需基金本周急漲19%方可獲利。

該基金5月曾因SpaceX(US.SPCX)上市預期暴漲150%，惟正式上市前數周回吐全部升幅，現價徘徊26美元水平。分析指封閉式基金淨資產值與市價存在折讓，加上流動性限制，加劇相關押注風險。

區塊鏈交易所Hyperliquid永續期貨現價反映市場預期Anthropic首日開盤價達98美元，較該公司修訂S1文件披露的70-78美元定價區間高出25%。市場關注AI熱潮能否支撐此估值水平，該公司IPO集資規模有望創今年科技股新高。