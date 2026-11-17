2026-11-17T15:46:44.000Z

《經濟通通訊社17日專訊》美國預測市場平台卡爾希(Kalshi)計劃拓展業務版圖，據知情人士向《華爾街日報》證實，該公司擬於未來數月推出股票及交易所買賣基金(ETF)交易服務。

此項計劃源於卡爾希今年7月收購紐約券商FB Securities，該收購案將為其股票交易業務提供技術支持。公司預計相關服務將於今年稍後時間正式上線，標誌著這家以事件預測合約聞名的平台正式進軍傳統金融市場。

卡爾希近年積極多元化產品組合，今年5月率先推出加密貨幣永續期貨，9月新增貴金屬永續期貨，本月初更推出數十隻個股永續合約。永續合約屬無到期日的衍生工具，允許投資者在不持有標的資產情況下進行價格投機。

自2024年美國總統大選期間爆紅後，卡爾希持續面臨監管挑戰。雖然該平台受美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管，但多個州政府指控其體育賽事合約實屬非法賭博，應受州級監管。法律專家預測此爭議最終可能需由最高法院裁決。

目前卡爾希平台涵蓋體育賽事、政治選舉、天氣變化等多種事件預測合約，今次進軍股票及ETF交易被視為其轉型綜合投資平台的重要戰略。