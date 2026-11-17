2026-11-17T17:05:34.000Z

《經濟通通訊社18日專訊》美元強勢崛起正對金融市場產生連鎖反應，貴金屬與加密貨幣首當其衝。美匯指數周一(16日)收報2025年4月以來新高，導致黃金與比特幣較9月低位分別累跌14%及17%，白銀更暴跌近三成，反映市場對「貶值交易」策略信心崩潰。

美匯指數周一收報107.23，創2025年4月2日以來最高收盤價，當時正值總統特朗普宣布新關稅政策。該指數已收復自1月低位以來近九成跌幅，強勢美元令以對沖貨幣貶值為目標的資產集體承壓。

市場押注聯儲局將重啟加息周期，Polymarket數據顯示12月9日加息機率已從9月初的50%飆升至96%。美國10年期國債孳息率上周急升29基點，創「解放日債災」以來最大單周升幅。美銀經濟學家預測當局將在12月、明年1月及3月連續加息。

自9月低位至周一(16日)，白銀暴跌31%，比特幣跌17%，黃金跌14%。現貨金價回落至每盎司4000美元下方，較1月29日歷史高位回撤逾25%。比特幣更跌破關稅前水平，較2025年10月峰值腰斬。

美銀策略師哈內特警告，若美元持續走強，將成為衝擊全球流動性的『破壞球』，當前金價與美元同步上漲的異常現象恐難持續。市場正密切關注周三(18日)公布的聯儲局10月會議紀要，以研判貨幣政策走向。