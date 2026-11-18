2026-11-18T18:50:47.000Z

《經濟通通訊社19日專訊》針對上周五(13日)美國聯邦航空管理局(FAA)實施全國航班停飛事件，調查人員已在佛羅里達州實驗室成功重現導致航空交通系統癱瘓的技術故障。消息人士透露，工程團隊現正集中分析兩台故障路由器的異常數據傳輸模式。

知情人士指出，雖然實驗室已模擬出與當日相同的網絡數據洪流，但調查團隊尚未查明路由器故障的根本原因。確定核心問題對評估全國航空通訊骨幹網絡的潛在風險至關重要，目前全美約有150台同型號路由器在運作。

此次航空系統故障導致美國航班起飛中斷逾四小時，創2001年九一一事件後最長停飛紀錄。運輸部長肖恩·達菲與FAA局長布萊恩·貝德福德均強調，現無證據顯示事件涉及網絡攻擊。

事故源於主要承包商L3Harris科技(US.LHX)在阿肯色州埃爾多拉多設施安裝新路由器後，該設備在八分鐘內開始異常傳輸數據。達菲表示，路由器每四至五秒發起1000次連接請求，導致飛機通訊與雷達數據流不穩定。

事件發生後，達菲將原定300億美元的航空交通系統數碼化升級預算，大幅提高至500億美元。新計劃將整合人工智能技術，構建更穩健的國家級航空通訊網絡，相關撥款申請已提交國會審議。