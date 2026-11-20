2026-11-20T20:09:14.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》美股本周經歷二戰後第六次單周全線暴跌，半導體板塊單日蒸發逾1萬億美元市值，納斯達克100指數較歷史高位回撤近20%，逼近技術性熊市。

截至周五(20日)收市，標普500指數本周累跌逾1%天數創1962年以來第六次紀錄，單日急挫2%；納斯達克綜合指數暴跌3.5%，全年漲幅全數蒸發。據Bespoke Investment Group數據，此等單周表現僅見於2001年911事件及2008年金融危機期間。

費城半導體指數自9月30日以來累跌近三成，創2008年金融危機以來最大雙月跌幅。

Raymond James首席策略師Matt Orton強調當前市場基本面與2000年科網泡沫截然不同，認為「現時市場仍屬健康」。但BTIG分析師Jonathan Krinsky指出，半數標普500成分股仍高於50天移動平均線，警告「現階段見底屬史無前例」。

歷史數據顯示，過去五次出現類似單周暴跌後，標普500指數有四次在一年後回升，但2008年案例顯示指數在觸底前仍可能再跌25%。