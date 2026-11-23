2026-11-23T16:35:02.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》也門胡塞武裝上周日(22日)宣稱襲擊沙特阿拉伯拉比格煉油廠，此為伊朗系武裝近期連串行動之一。美國總統特朗普同日警告，若美伊未能達成協議，明年可能對伊朗發動新軍事打擊。

獲伊朗支持的胡塞武裝表示，其已直接命中沙特西部重要能源樞紐拉比格煉油廠的基礎設施。據路透報道，沙特聯軍稍早稱已攔截並摧毀胡塞向該地區發射的無人機。拉比格煉油廠由沙特阿美與日本住友化學合建，位於紅海沿岸吉達以北165公里，日均處理原油逾40萬桶。

除沙特外，巴林上周六(21日)亦通報伊朗系武裝襲擊民用設施致2人受傷。自美以與伊朗2月底開戰以來，霍爾木茲海峽原油運輸量已從戰前全球20%份額銳減，推升國際油價。英國海事貿易行動署上周日通報阿曼灣再現油輪遇襲事件，為連續第二日發生同類事故。

伊朗副外長加里巴巴迪上周六與卡塔爾調解人會談後稱，仍願尋求外交途徑結束戰爭。惟特朗普在福克斯新聞專訪中批評伊朗當局拖延談判，並威脅若明年未能達成協議將發動軍事打擊。他指責伊朗在美國大選後加大挑釁力度，形容德黑蘭官員是「專業踢踏舞者」只會空談。