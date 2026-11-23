2026-11-23T19:30:02.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普上周日(22日)於維珍尼亞州特朗普國家高爾夫俱樂部舉辦第三屆虛擬貨幣晚宴，其發行的迷因幣TRUMP價格已從2025年1月19日第二任期就職日前夕的75美元歷史高位，暴跌至不足1美元。

據晚宴主辦方數據，今次僅185個虛擬錢包符合參與資格，較2025年5月同類活動的220個參與者大幅減少。領先榜顯示130個錢包共持有860萬美元TRUMP代幣，較去年同期的1.48億美元總持倉量急挫94%。加密富豪孫宇晨去年單一錢包持倉量達1850萬美元，已超過今年所有參與者持倉總和。

活動邀得拳王梅威瑟、《創智贏家》投資者奧利里及NBA球星湯臣等名人演講。特朗普聲稱支持加密貨幣是為提升美國經濟競爭力，並警告「若美國不做，中國就會做」。民主黨人士質疑此舉涉及利益衝突，擬展開調查總統利用職權牟利。

消費者權益組織Public Citizen分析顯示，逾半合資格錢包連結至禁止美國用戶的加密交易所，暗示持倉者可能為外國人士。據特朗普6月財務披露，TRUMP代幣已為其家族帶來至少6.35億美元收益，連同其他加密業務，第二任期以來累計獲利達23億美元。

比特幣本周一(23日)隨美股期貨反彈重上6.1萬美元，此前因AI股拋售潮拖累，上周六(21日)曾跌至55130美元的2024年9月以來低位。槓桿多頭部位單周爆倉18億美元，美國現貨比特幣ETF連續三周錄得12.4億美元資金流出。