2026-11-23T19:40:00.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》近期美股集中化風險引發市場憂慮。隨著科技股主導地位持續擴大，多家機構建議投資者分散配置至高增長非科技板塊。

Anthropic(US.ANT)首次公開募股未能提振AI板塊，標普500指數進一步跌破200天移動平均線。目前十大科技巨頭佔標普500總市值約40%，較1980年代平均20%-25%顯著提升。羅素投資數據顯示，第三季「美股七雄」盈利增長預期為20.3%，其餘493家成分股盈利增速達27.7%，反映非科技板塊基本面優勢。

Pence Capital投資總監Dryden Pence建議採用等權重標普500指數作為核心持倉，Credo分析師Benjamin Newton指出此策略可增加工業、金融及醫療板塊配置。目前科技股在等權重指數中佔比僅16%，遠低於標準指數的40%。

篩選標準鎖定過去三年收入增速逾30%的非科技股，並參考2026年第三季對沖基金持倉數據。入選首五位包括：

Coinbase(US.COIN)訂閱服務收入第三季佔比達49%，預測市場年化收入突破2億美元。惟交易收入按年大跌44%至5.9億美元，季內淨利潤主要來自加密資產投資收益，股價盤後挫逾5%。

Interactive Brokers(US.IBKR)客戶賬戶年增35%至558萬戶，客戶資產規模達9647億美元。第三季淨收入19.1億美元超預期，但每股盈利0.67美元遜市場預期，季度股息大幅調升71%。

Robinhood(US.HOOD)第三季加密收入按年跌55%至1.2億美元，10月淨存款突破130億美元。股價年內累跌18%，現價較52周高位折讓37%。

Nu Holdings(US.NU)墨西哥業務8月獲全銀行牌照，美國市場9月覆蓋全境。季內存款總額達475億美元，淨利潤按外匯中性基準增長31%至11億美元。

禮來(US.LLY)糖尿病藥物Mounjaro收入按年增65%至107億美元，阿茲海默症藥物Kisunla銷售飆升175%。公司上調全年收入指引至910-920億美元，季內股價累漲4%。

分析指出，科技巨頭估值已充分反映AI增長預期，醫療、工業及消費板塊企業正以超預期速度擴張。投資者可參考完整10大高增長替代股名單調整持倉組合。