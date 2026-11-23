2026-11-23T20:30:01.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》華爾街經歷上周科技股拋售潮後，本周一(23日)出現報復式反彈。追蹤納斯達克100指數的景順QQQ信託基金開盤飆升近8%，創1999年上市以來最大開盤升幅。

同屬科技股指標的iShares半導體ETF更暴漲15%，打破2002年10月約9%的歷史紀錄。英偉達(US.NVDA)因黃仁勳回歸任CEO刺激股價一度飆升33%，台積電(US.TSM)、美光(US.MU)及AMD(US.AMD)升幅介乎12%至21%。

追蹤標普500指數的SPDR標普500 ETF開盤升5%，僅次於2008年10月13日金融海嘯時期表現。數據顯示，自1993年以來標普ETF周一開盤升逾2%的20次案例中，有17次在一年後錄得升幅，中位數回報達25%。

儘管市場情緒回暖，BTIG策略師認為標指或再試上周五(20日)低位6883點。Evercore ISI分析師Julian Emanuel則維持牛市觀點，預期企業盈利將現雙位數增長。歷史數據顯示，在經歷上周標指近9%跌幅後，往後一年平均回報可達26%。