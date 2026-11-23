2026-11-23T19:50:01.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》亞馬遜(US.AMZN)宣布收購人工智能初創公司Decart的核心晶片技術，並將吸納該公司創辦團隊及研發人員，此舉被視為科技巨頭反向收購人才的最新案例。

亞馬遜於本周一(23日)透過官方網誌公布，已簽署協議收購Decart的「專有技術」，同時將聘用該初創三名聯合創始人及其人工智能研究團隊。這家2023年成立的以色列公司，以開發跨芯片AI模型同步技術「Decart優化堆棧」聞名，該技術能讓開發者快速切換不同硬件運行AI模型。

亞馬遜基礎模型與定制晶片業務高級副總裁Peter DeSantis強調：「每次AI突破都始於提升晶片效能，更高效運算意味更低成本打造更優模型。」他特別指出Decart團隊「技術上無所畏懼的特質」將加速亞馬遜技術發展。

面對英偉達(US.NVDA)主導的AI晶片市場，亞馬遜積極發展自研晶片Trainium及Inferentia作為低成本替代方案。行政總裁Andy Jassy上月透露，計劃於2027年底首度對外開放Trainium晶片。

據多家媒體引述知情人士報道，是次交易涉資達75億美元，惟亞馬遜拒絕評論具體條款。彭博社另披露，AI公司Anthropic曾考慮收購Decart並進行盡職審查，最終放棄交易。