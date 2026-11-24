2026-11-24T14:55:03.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱，三艘油輪上周五(20日)在霍爾木茲海峽觸碰海軍水雷爆炸起火，事件發生時美軍全程護航卻未能阻止。此際美國財政部周一(23日)宣布擴大制裁伊朗影子銀行網絡，劍指該國石油收入命脈。

革命衛隊透過官媒IRNA發聲明指，三艘「違規」油輪在霍爾木茲海峽南部近岸及東部海域觸雷爆炸，強調「美軍空中掩護及護航無法替代遵守伊朗海軍交通管制中心指令」。伊朗長期警告商船僅限使用北部航道，並持續攻擊靠近阿曼的替代航線船隻。

美軍上周增派羅斯福號航母加入波斯灣艦隊，形成三航母戰鬥群加強封鎖伊朗港口。此舉呼應財政部最新制裁行動，周一宣布將27間伊朗交易所、空殼公司及關鍵人員列入黑名單，財長貝森特直指伊朗經濟「已潛水」，稱其影子銀行是「破產政權最後金融命脈」。

《華爾街日報》披露，美方調查顯示伊朗涉嫌對至少50艘運載危險品的船隻發動網絡攻擊，部分收到炸彈威脅。攻擊模式包含勒索訊息，疑圖製造航運恐慌加劇能源斷流。俄羅斯亦被列為潛在共犯，惟伊俄兩國均未回應查詢。

國際油價周二(24日)微跌，布蘭特期油報每桶89.2美元，美國WTI原油跌至80.1美元，較10月高位回落近24%。歐亞集團分析師布魯指，俄羅斯柴油出口回升至每日40萬桶緩解供應壓力，但警告「伊朗加強霍爾木茲攻擊可能逆轉此趨勢」，預期布油將維持80至100美元區間下半部。