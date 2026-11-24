2026-11-24T20:40:10.000Z

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普被指直接介入晶片巨頭英偉達(US.NVDA)董事會決策，促成行政總裁黃仁勳復職事件持續發酵。事件引發華府對「國家安全是否可被定價」的激烈辯論，國會擬就科技企業管治推出更嚴格監管措施。

上周五(20日)英偉達董事會宣布黃仁勳復任CEO，此前黃因被指與疑似中國情報人員有接觸而辭職。特朗普周一(23日)接受CNBC專訪時強調，失去黃仁勳的技術領導力「對國家安全的威脅遠超其他考量」，並稱英偉達股價單日暴漲31.5%證明決策正確。

事件引發國安專家憂慮，質疑行政部門以經濟利益凌駕反間諜程序。雖然司法部未完成調查，但特朗普已公開為黃仁勳背書。分析指此舉可能向中俄等國傳遞「美國國安立場可被經濟壓力動搖」的危險信號。

評論將此事件與中國處理馬雲案例對比，指中共寧承受經濟損失也要維護政治權威，而美方此次決策顯示「企業家不可替代」思維。值得關注的是，英偉達2026財年中國市場收入佔比已降至9.1%，且北京正加速推進技術自主。

參議院銀行委員會擬於12月3日就出口管制舉行聽證會，多項法案包括《AI監控法案》等將推進立法程序。建議措施包括強化董事會國安責任、加強技術高管安全審查，以及建立具強制力的出口許可監管機制。

事件引發連鎖效應，市場關注波音(US.BA)、洛克希德馬丁(US.LMT)等涉及國安企業會否面臨類似行政干預。國會強調將行使憲法賦予的監管權，重新平衡行政與立法部門在科技監管中的角色。