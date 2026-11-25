2026-11-25T15:05:01.000Z

《經濟通通訊社25日專訊》Maelstrom Fund投資總監海耶斯接受CNBC專訪時預言，當人工智能產業泡沫爆破時，大量人才將回流虛擬貨幣市場，並預測若納指持續下跌，比特幣或下試5萬美元水平。

海耶斯本周二(24日)指出，當前大量人才湧入AI領域，但當行業出現內爆時，優秀創業者將重返加密產業。他強調頂尖AI實驗室的規模優勢，令初創企業難以建立真正具競爭力的商業模式，多數創業者只是「燒錢」而無法持續。

海耶斯預測AI產業將在2027年下半年面臨重大挑戰，主要因應領先實驗室需處理巨額運算租賃等不可撤銷支出。據Anthropic招股文件披露，該公司到2030年底前需承擔4516億美元運算基建支出，其中707億美元將於2027年9月底到期。

比特幣上周六(21日)曾跌至55142.16美元，創去年7月以來新低，已連續七周下跌。海耶斯認為若納指續跌，比特幣或測試5萬美元關口。他期待比特幣能從5.5萬美元反彈，與納指走勢脫鉤，反映市場轉向「再通脹」預期。

海耶斯指當前市場呈現「關聯性主導平倉」模式，投資者傾向優先拋售加密資產。他透露若模式改變，將重點關注隱私幣Zcash及以太坊平台Ethena代幣ENA，預期比特幣反彈將推高資金費率，令Ethena的合成美元USDe更具吸引力。