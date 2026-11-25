2026-11-25T19:50:05.000Z

《經濟通通訊社26日專訊》周三(25日)美元受避險資金追捧走強，主要受科技股持續拋售潮推動，美元指數升0.12%至103.97。澳元兌美元急挫0.83%至0.6582，創今年新低。

納斯達克指數當日早段暴跌逾3%，人工智能相關股份持續遭拋售。CIBC資本市場外匯策略主管Sarah Ying指出，市場避險情緒主要源自科技股拋售潮及AI領域的不確定性。

日圓兌美元微升0.01%至159.2，美元兌瑞郎則跌0.55%至0.831，反映資金流向傳統避險資產。三菱日聯金融集團分析師Lee Hardman表示，澳元等風險敏感貨幣受創最深，而美元、日圓及瑞郎等傳統避險貨幣表現突出。

美國10月核心PCE物價指數按月升0.3%，符合市場預期。CIBC分析指市場焦點已轉向聯儲局終端利率水平，2年期與5年期美債息差收窄至2基點，反映加息預期推高短債收益率。

特朗普政府周三宣布對14個主要貿易夥伴加徵關稅，最高稅率針對中國。美國貿易代表向CNBC表示，新稅率主要沿用現有貿易協議框架，部分稅項或微調數個百分點，市場對此反應平淡。