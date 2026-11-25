2026-11-25T20:10:05.000Z

《經濟通通訊社26日專訊》比特幣本周二(24日)早段再度失守6.1萬美元關口，報60448美元。此前受英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳言論刺激的短暫升勢僅維持六小時，反映虛擬資產市場信心依然脆弱。

本周一(23日)紐約時段早段，比特幣受市場消息刺激一度急升5.7%至64603美元高位，惟升勢僅維持至當日下午約2時，價格隨即跌穿消息公布前的61126美元水平。至周二凌晨更一度下探59455美元，完全回吐英偉達效應帶動的升幅。

美國現貨比特幣ETF連續第五日錄得淨流出，本周一(23日)單日流出5.697億美元，其中貝萊德的iShares Bitcoin Trust(IBIT)佔5.093億美元。過去一周累計流出達17.9億美元，為自2024年1月推出以來第三大單周流出規模，總管理資產規模已縮水至741億美元。

技術走勢方面，比特幣現價較50天指數移動平均線(72510美元)低16.6%，關鍵阻力位在62300美元，支撐位則看58500美元。分析指需待ETF資金流出趨勢逆轉，配合企業買盤增強，方能確立持續反彈格局。