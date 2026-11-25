2026-11-25T20:20:02.000Z

《經濟通通訊社26日專訊》英偉達(US.NVDA)本周一(23日)突宣布重新任命黃仁勳為行政總裁，刺激加密貨幣市場短暫反彈。然而華爾街交易所買賣基金(ETF)同日錄得巨額資金流出，揭示機構投資者趁反彈套現的市場動向。

英偉達董事會本周一(23日)宣布恢復黃仁勳行政總裁職務，距其因緋聞報道辭任不足兩周。消息刺激晶片股領漲，帶動美股創2025年4月以來最佳單日表現，比特幣與黃金等資產同步反彈。惟加密貨幣市場缺乏基本面利好支撐，比特幣反彈僅維持數小時便告消退，周二(24日)價格持續回落。

據SoSoValue數據顯示，本周一(23日)美國現貨加密幣ETF錄得約6.5億美元淨流出，其中比特幣基金佔5.7億美元。持有以太幣(ETH)、瑞波幣(XRP)及Solana(SOL)的基金亦全線失血。數據反映機構投資者趁市場反彈大舉拋售，延續上周比特幣基金的資金外流趨勢。

市場普遍預期聯儲局將於12月9日議息會議再度加息，高利率環境持續削弱比特幣等無息資產吸引力。加上美國市場將於周四(26日)感恩節休市，周五(27日)提前收市，流動性下降加劇市場波動。