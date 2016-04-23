【遮黑眼圈】雙色遮瑕技巧大公開

黑眼圈絕對是10女生10個都有的困擾，生活忙碌到休息都不夠，怎會不跟黑眼圈成為長期好友。我的大敵就是黑眼圈，夜訓、皮膚薄，又有鼻敏感，早就習慣了它與我常在…。我不介意素顏，但每次想到深深的黑眼圈，便會打消了這個念頭。



要對付黑眼圈，不能治本，至少想治標，遮瑕真是永遠的課題啊。黑眼圈到底要怎樣遮？用什麼遮瑕膏最好？今次一定要用遮瑕大法將黑眼圈隱形！



眼部用的遮瑕，最怕就是乾，突顯眼部細紋，只會愈遮愈老。遮瑕膏是個統稱，但其實細分還有不同濕度的遮瑕產品，我會選遮瑕液。



遮黑眼圈的產品一定要夠薄夠濕，我曾經用過條狀的遮瑕膏，是遮得不錯，但一浮粉就會看到眼下兩片又白又厚的遮瑕膏，超尷尬的。所以遮黑眼圈用較濕較易推的遮瑕液，就不會太乾太厚，愈遮愈奇怪。我最近愛用YSL明采筆，貪它夠薄呢。



黑眼圈很深，假如只用單色遮瑕膏，會令黑眼圈變成了一片灰色，這種情況可要動用到兩種不同顏色。



YSL明采筆是液狀的遮瑕，質地較水，上在薄薄的眼周也不會令細紋變明顯，逐層疊上，遮瑕度一樣不錯而貼服。橙色的遮瑕液主要用作調色，淺色是之後上，用作打亮的。

V字遮瑕法



先看看我的千年黑眼圈吧，簡直不遮一下完全不能見人的，遮黑眼圈是每天出門必做的事啊！



要將黑眼圈遮掉，其實不是把遮瑕液塗滿黑眼圈，而是重點上在黑眼圈最深色邊緣，即淚溝。先擦上橙色遮瑕液，以V字畫法塗在淚溝部份。



上遮瑕液，用掃還是手指都好，動作最重要是輕輕推開，再拍上，我習慣用萬能的手指，輕壓會遮得更貼服。



初步用橙色遮瑕液調整過深深的黑眼圈了，這時眼下會有一片橙橙的肉色，是正常的。



第二步就是打亮，將淺色的遮瑕液點在上面，同樣也是V形啊。



在最明顯、暗沉的淚溝，再加強打亮。一樣是用手指輕壓，拍開。



本來深深的黑輪已遮了9成，遮瑕液薄身，即使前後上了好幾層，都沒有厚厚的感覺，質地水也沒令眼邊細紋現形呢。平時我只要用了厚一點的遮瑕膏，一浮粉便堆成一撻撻，而這支遮瑕液就沒有這種情況。

雖然遮瑕步驟繁複，兩支加起來更要600多，付錢的一刻會肉痛的，但只要能KO千年黑眼圈，我就豁出去了！



很多人對遮黑眼圈都有一個誤解，就是要將黑眼圈範圍全部一滴不漏地擦上遮瑕膏就叫完美？錯了，別說遮瑕液不是Photoshop，不能遮到100%，再講遮到太完美，眼下白白一片，卻少了自然的陰影，反而令輪廓變平，眼睛變細啊，所以集中遮淚溝位置就夠了。

YSL明采筆

Buy指數：☆☆☆☆☆

－ 它是屬於較濕、易推的遮瑕液，雖然質地偏薄，但可以逐層疊上，用來遮黑眼圈不會乾也很貼服呢。