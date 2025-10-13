歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？
Love Philosophy

偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　根據香港統計處資料顯示，2024年註冊結婚的數目是44,196；同年經法庭發出的離婚判令有18938宗。簡單計算，離婚率高近43%。跟1995年比較，當年結婚宗數近37,000，離婚數目約9,400，離婚率約25%。

 

　　是愈來愈多人合則來、不合則去？還是愈來愈少人懂得方法維持婚姻？

 

　　「做人真係唔好咁坦白，我就係因為太坦白，老婆要離婚。」在收到法庭離婚判令，8年的婚姻正式結束後，他有點不服氣的說。

 

　　「你所指嘅太坦白係乜嘢意思？」我們一直強調坦白對伴侶關係的重要性，所以我好奇他為甚麼會認為坦白破壞了他婚姻？

 

　　「老婆發現我出軌之後，要我坦白講哂過去做過啲乜嘢畀佢知，咁咪講囉，希望坦白講哂出嚟，大家關係仲有得掹。」他繼續說：「點知講完之後，佢話我同咁多女人瞓過，覺得我好污糟，接受唔到喎。」

 

　　「如果我當時無講哂所有嘢，只係講其中幾次，結果可能唔同。」他覺得半真實半隱瞞或許會令太太反感程度減少。

 

　　過去幾年，他跟過很多女士上過床，有SP、斜骨服務、一樓一、出trip時的性服務……，由起初有點扎心到後來說成是「好多男人都有咁做」的理所當然，而且還強調「對所有上過床嘅女人都係無感情」。

 

　　將所有出軌性史向太太和盤托出，他自嘲那坦白程度是他少有，怎知「一坦白，就瀨嘢」。

 

　　「坦白講哂出嚟，係話畀佢知我會改，希望佢畀個機會我。」他跟我提及坦白的動機時，我卻感覺到坦白是個達到目的工具。

 

　　在他「坦白」過程中，太太除了說過幾句「估唔到你個人係咁」，大部份時間都是在沉默和拭淚。或許，她也不知道如何去面對一個「跟自己睡了八年卻又跟很多女人睡過」的他。那種失望、難以消化，抽心之痛以至哀到心死的心情，我倒可以想像。

 

　　偷食與隱瞞，可以將滿足自己性慾的利益最大化；將所有性史攤開，用「坦白來找數」，希望可以換來婚姻的繼續，也是想將自己的利益最大化。他的想法，令我有點「公就我贏、字就你輸」的味道。

 

　　坦白，應該是一種伴侶相處的態度，而非有需要就拿來一用的工具。

 

　　他將目光放在自己想要甚麼、不想要甚麼，卻忽略了那個伴在他身邊多年，跟他最親卻被他傷得最深的太太。

 

　　在一段關係中，只看到自己卻漠視對方的結果，或許就是他所形容「唔想離婚但又要無奈接受離婚」的情況。

 

　　如果無奈是他婚姻中的一部份，我相信有更大無奈的，不是他。

 

Tags:#愛情#出軌#婚姻#性治療師#性生活#兩性#性治療
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 2 comment ...
情路不順遇上渣男！是命中註定的不幸，還是自己眼光出了問題？
更多性治療師手記文章
情路不順遇上渣男！是命中註定的不幸，還是自己眼光出了問題？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處