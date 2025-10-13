歡迎回來

皮革不再老氣！2025 秋冬穿搭關鍵是「Oversize 寬鬆皮褸」？Saint Laurent 、KHAITE 等9款皮褸推介
Trending Items

皮革不再老氣！2025 秋冬穿搭關鍵是「Oversize 寬鬆皮褸」？Saint Laurent 、KHAITE 等9款皮褸推介

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　時裝界早早就已鋪好路，誓要讓皮褸成為2025秋冬季時尚關鍵字。快忘掉過去那種緊身到像在練肌肉的貼身皮褸，2025年的秋冬時尚界正式迎來一場「皮氣」大解放！告別過往的陽剛設計，這波回歸的皮褸以寬闊的肩線與飄逸的輪廓作為主調，就像隨手從男友衣櫥裡偷來的戰利品，那份隨性寬鬆的剪裁，就像為冬季洋蔥式層層疊的穿著度身訂造，多穿兩層也依然俐落不臃腫。

 

　　回溯時尚界的歷史，皮褸之所以成為經典，得追溯至一眾荷里活傳奇男星如Marlon Brando、James Dean和Elvis Presley的推波助瀾。他們在電影中穿上白Tee、牛仔褲，外披一件皮褸的「壞男孩」造型，將皮衣定格為自由、搖滾與街頭文化的永恆象徵。然而來到2025年，設計師們的野心顯然不止於此。他們對皮褸進行了解構與重塑，讓Oversize 皮褸徹底脫胎換骨，進化為一件更具包容性、更符合當代精神的潮流單品，成為引領2025秋冬時尚界的潮物。

 


Saint Laurent 小羊皮腰帶外套 HK$ 77,700 
Source/ Saint Laurent     

 


Saint Laurent 小羊皮飛行員外套 HK$ 56,800
 Source/ Saint Laurent     

 


Saint Laurent 小羊皮及長毛羊皮飛行員外套 HK$ 56,800
Source/  Saint Laurent

 

　　多變性和實穿性的Oversize皮褸，今季的設計重點在於寬鬆廓形及復古墊肩，為了營造自然垂墜的鬆弛感，設計師們在皮革材質上下足了功夫， 不少品牌更採用了環保再生皮革取代傳統材質， 呼應永續時尚的潮流。評選最值得入手的Oversize皮褸 Saint Laurent 絕對值得大家花大錢來擁有，創意總監Anthony Vaccarello在SS25推出的寬大翻領的黑色小牛皮寬肩長版皮褸，無疑已為大家帶來皮氣回歸的最強預言。 來到25FW貫徹可Oversize設計，女生們可在皮褸內配襯柔媚的蕾絲或飄逸的雪紡混搭，為造型注入一絲女性的柔美和性感。這種若隱若現的反差萌，豐富了視覺層次，也讓整體造型更顯靈動和摩登。同樣令筆者難忘的還有 KHAITE Comair Jacket，其前長後短的波浪衫腳展現了建築感的巧思；另外搭配皮帶的 Jelson Coat 長版皮衣則提供了一種收放自如的穿搭可能，而Saint Laurent 及KHAITE唯一要挑剔的就是價格不菲。

 


KHAITE Comair Jacket $56,400
Source/  KHAITE   

 


KHAITE  Jelson Coat $68,300
Source/  KHAITE   

 


KHAITE Owey Jacket $63,400 
Source/ KHAITE

 

　　若想追求同樣的 Oversize 潮流與質感但預算較少的朋友，可考慮韓國品牌ethos或來自日本的ssstein。擅於融合韓法美學鬆弛感設計的ethos ，以亞洲人身型作為版型，即使沒有六呎高也能不費力地輕鬆駕馭，秋冬季的皮大衣每次推出都很快被搶購一空。另外筆者心水推介的是日系極簡主義和結構主義色彩濃厚的ssstein，用皮革本身的硬挺度來塑造服裝的立體空間感，精確的剪裁造就出銳利線條，透過輪廓的變化和材質的質感，讓 Oversize 穿起來不會顯得誇寬。

 


Courrèges OVERSIZED LEATHER JACKET €2,990
Source/ courrèges   

 


ethos BASKET LEATHER JACKET  KRW 1,290,000 
Source/ ethos    

 


ssstein CUT-OFF MOUTON JACKET ¥231,000
Source/ ssstein

 

查詢： Saint LaurentKHAITEcourrègesethos 、ssstein  

