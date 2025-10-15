歡迎回來

電影《國寶》：血染的風景如今又在舞台上重現
Movie & Drama

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上


©SHUICHI YOSHIDA/ASP ©2025 "KOKUHO" Film Partners

 

　　《國寶》（KOKUHO）訴說著多種「凝」的概念：舞台的凝視、角色的凝神、觀眾的凝聚、家人的凝望，以及血液的凝結。作品以才藝與出身之間的對比，論述日本歌舞伎演員的命運與牽絆。在電影的開首，主角立花喜久雄（吉澤亮飾）成長於黑道家族，他親眼目睹父親於黑幫鬥爭中，在漫天飛雪之下被槍殺，血液自屍體緩緩滲出染紅了雪地。

 


©SHUICHI YOSHIDA/ASP ©2025 "KOKUHO" Film Partners

 

　　喜久雄的一生由血液貫穿，他讓自己成為天賦所指向的命運。無論是美貌還是演技，都如歌舞伎大師萬菊的叮囑所述：「做演員，成也一張臉，敗也一張臉，不要讓美顏吞噬掉自己。」在旁人的眼中，他為了成為「人間國寶」而不擇手段，但或許那並非只是出於對表演的熱愛，而是因為在失去家人之後，成為演員是他唯一的出路。即使最後他終成眾人認可的國寶，仍在接受訪問時說：「有一件事，我一直在尋找。風景⋯⋯一道風景，我不曉得怎麼說。」

 


©SHUICHI YOSHIDA/ASP ©2025 "KOKUHO" Film Partners

 

　　那一道風景其實早在他初次主演《曾根崎殉情》時便已顯現。喜久雄在畫上紅色眼線時因為緊張而手抖，師父的兒子俊介（橫濱流星飾）上前替他完成：「我現在最想要的是俊介的血。」在這世代相傳的技藝之中，喜久雄深知無論多麼努力，也無法僅以才華證明自身的價值，因為血統與出身是這一個體系中無法被取代的東西。

 

　　俊介與喜久雄在1989年以「半半二人組」的身分同台演出，他們並肩坐在舞台上，俊介望著散場後的空座說：「總覺得上面有什麼在看著我們。」他們的父親都早已離世。除了觀眾在劇場裡的凝視外，真正凝視著他們的是那一位無形的父親。俊介在成長過程中因父親的忽視而失去了支撐；喜久雄則在年幼時喪父。雖然成長環境不同，但他們所失去的卻是相同的。俊介擁有血統，喜久雄擁有技藝——兩人都背負著無法逃避的命運。

 


©SHUICHI YOSHIDA/ASP ©2025 "KOKUHO" Film Partners

 

　　當喜久雄成為人間國寶演出《鷺娘》時，他頭飾上的白色長線染上了紅色，令人聯想到父親倒臥雪地時的血跡，血染的風景如今又在舞台上重現。即使已成為眾人景仰的象徵，他也未曾忘記最初想要成為的人。他在舞台上凝望飄落的雪景說道：「太美麗了——」喜久雄在失去真實之後，於舞台上重建了屬於自己的現實。

 

電影《國寶》

上映日期：2025年11月13日 

Tags:#電影#影評#國寶#吉澤亮
Cupclay 個展「Nameowste」：貓的那套處世模式，會讓你知道怎樣才是最舒適
