光的雙重奏 ⸺ 與羅文紀念官網團隊對談：「他不只擁有那把穿透時空的嗓音」

聽罷鄭伊健在《久別重逢》裏翻唱他師傅羅文《我的歌》，試想像，推開一扇虛擬的門，我們走進一座安靜的線上藝術博物館。這裏沒有實體的牆，卻處處迴盪着一個清亮而堅毅的聲音。2024年，羅文官方紀念網站悄然成立，恰逢這位一代歌聖八十歲冥壽（2025年2月）。我與網站的主要編輯Sandy和Sophie展開對話，聽她們娓娓道來這個由親屬與歌迷共同打造的夢想如何落地生根。

「為甚麼是現在？又為甚麼選擇網站這種形式？」我問。

Sandy：「粉絲頁面承載熱情，卻像沙灘上的城堡，潮水一來就可能消失。社交媒體傳播力強，卻受制於平台規則，難以完整保存那些珍貴的記憶。我們要的，是一個『有來源、可追溯、能留存』的永久家園。」

為了這個家園，她們專程飛往廣州，與羅文家屬促膝長談，逐一敲定版權細節。這不只是技術的建構，更是信任的建立。「對我們兩個非香港籍的九十後來說，最大的挑戰不是找資料，而是獲得親友的信任。」Sophie回憶道，「羅文逝世二十多年，類似提案從未間斷。他們最終相信了我們，或許是因為看見我們眼中同樣閃爍着對羅文藝術的珍視。」

Sandy和Sophie都是九十年代出生，因羅文的藝術魅力在網絡結緣。「我們從小聽《小李飛刀》、《射鵰英雄傳》長大，」Sandy說，「但就像許多人一樣，最初只把他歸類為『實力唱將』。」在籌建網站的過程中，她們從「歌迷」蜕變為「知音」。

這種轉變來自在歷史碎片中的深潛。她們結識了追隨羅文數十年的資深知音，那些無私分享的剪報、錄音、泛黃照片，拼湊出一個更立體的藝術家形象。「這形成了奇妙的互補——我們負責整理規劃，資深歌迷則傾囊相授，共同理念打破了地域與年齡的隔閡。」Sophie說。

談及羅文的魅力，她們的眼中閃着光。「他不只擁有那把穿透時空的嗓音，」Sandy沉思片刻，「更在於其人格與藝術中的『雙重光芒』。」

她倆細數：一是他一生飽含的正面力量，面對起伏始終積極，對未知藝術永懷熱情；二是舞台風格的「又妖又正」——既能駕馭中西融合的創新，在古典與現代間游刃有餘，又敢於開拓舞台劇、粵語Rap等全新領域，同時始終懷着傳承文化的赤子之心。

資料蒐集是一場與時間的賽跑。「影音修復最讓人掛心，」Sophie形容，「錄影帶、卡帶需清潔後送至專業工作室轉錄，承接單位越來越少，資料又常是孤本。」每個環節都像在懸崖邊行走，生怕一個閃失，某段聲音、某個畫面就永遠消失了。

最令人振奮的，莫過於《白蛇傳》、《柳毅傳書》兩部劃時代舞台劇的足本公開。這是該批珍貴影像首次問世，讓經典藝術跨越時空。

「當年《白蛇傳》的規劃是香港公演後進行世界巡演，」Sandy解釋當年不開放專業錄影的原因，「發行錄影帶會影響票房，且羅文的燈光設計精妙，當時技術難以完美捕捉。」因此，現有影像只能先求有再求好。

她們為此設計了近乎「古蹟原址沉浸式導覽」的專頁，詳細介紹劇作背景與當年氛圍。「有年輕觀眾回饋，雖然畫質不如現在，但看完滿滿感動，因為感受得到羅文當年的用心。」這番話讓所有辛苦都有了意義。

網站未來有何計劃？「我們要將『短期懷念』轉為『長期傳承』，」Sophie目光堅定:「不再局限於零散粉絲的私人緬懷，而是凝聚為真正的『知音』，把情感化做公共的文化傳承行動。」

近期，官網夥同香港咖啡店，將在羅文忌日（10月18日）推出咖啡義賣，以實際善行延續他熱心公益的精神。未來，她們將持續豐富內容，確保這座「線上藝術博物館」能跨越時光永久留存。

問及最大收穫。她們相視而笑：「技術上學會了剪輯、修復、網站架設，但最重要的是心性的打磨。這段經歷教會我們聚焦目標、放平心態——只要盡力做好本分，便問心無愧。」

窗外夜幕低垂，電腦屏幕上的官網依然亮着。那裏有羅文的歌聲，有他「敢突破、肯堅持」的精神，有兩個年輕歌迷從「歌迷」到「知音」的蛻變，還有一份穿越時光的禮物，正靜靜等待下一個推門而入的知音。在這個什麼都容易消失的時代，她們用理想主義者的執著，建起了一座對抗遺忘的燈塔。光，從那裏透出來，照亮的不只是過去，更是前行的路。

羅文官方紀念網站 roman-tam.com

IG @roman.tam_