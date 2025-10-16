歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
光的雙重奏 ⸺ 與羅文紀念官網團隊對談：「他不只擁有那把穿透時空的嗓音」
Artcation
Culture

光的雙重奏 ⸺ 與羅文紀念官網團隊對談：「他不只擁有那把穿透時空的嗓音」

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏
PHOTO:羅文官方紀念網站

　　聽罷鄭伊健在《久別重逢》裏翻唱他師傅羅文《我的歌》，試想像，推開一扇虛擬的門，我們走進一座安靜的線上藝術博物館。這裏沒有實體的牆，卻處處迴盪着一個清亮而堅毅的聲音。2024年，羅文官方紀念網站悄然成立，恰逢這位一代歌聖八十歲冥壽（2025年2月）。我與網站的主要編輯Sandy和Sophie展開對話，聽她們娓娓道來這個由親屬與歌迷共同打造的夢想如何落地生根。

 

今年羅文八十歲冥壽紀念海報，已於香港各文藝店家，經同意後張貼。

 

　　「為甚麼是現在？又為甚麼選擇網站這種形式？」我問。

 

　　Sandy：「粉絲頁面承載熱情，卻像沙灘上的城堡，潮水一來就可能消失。社交媒體傳播力強，卻受制於平台規則，難以完整保存那些珍貴的記憶。我們要的，是一個『有來源、可追溯、能留存』的永久家園。」

 

　　為了這個家園，她們專程飛往廣州，與羅文家屬促膝長談，逐一敲定版權細節。這不只是技術的建構，更是信任的建立。「對我們兩個非香港籍的九十後來說，最大的挑戰不是找資料，而是獲得親友的信任。」Sophie回憶道，「羅文逝世二十多年，類似提案從未間斷。他們最終相信了我們，或許是因為看見我們眼中同樣閃爍着對羅文藝術的珍視。」

 

當時張貼的實際照片

 

　　Sandy和Sophie都是九十年代出生，因羅文的藝術魅力在網絡結緣。「我們從小聽《小李飛刀》、《射鵰英雄傳》長大，」Sandy說，「但就像許多人一樣，最初只把他歸類為『實力唱將』。」在籌建網站的過程中，她們從「歌迷」蜕變為「知音」。

 

自購的部分剪報照片，掃描後會上傳於官網

 

　　這種轉變來自在歷史碎片中的深潛。她們結識了追隨羅文數十年的資深知音，那些無私分享的剪報、錄音、泛黃照片，拼湊出一個更立體的藝術家形象。「這形成了奇妙的互補——我們負責整理規劃，資深歌迷則傾囊相授，共同理念打破了地域與年齡的隔閡。」Sophie說。

 

　　談及羅文的魅力，她們的眼中閃着光。「他不只擁有那把穿透時空的嗓音，」Sandy沉思片刻，「更在於其人格與藝術中的『雙重光芒』。」

 

　　她倆細數：一是他一生飽含的正面力量，面對起伏始終積極，對未知藝術永懷熱情；二是舞台風格的「又妖又正」——既能駕馭中西融合的創新，在古典與現代間游刃有餘，又敢於開拓舞台劇、粵語Rap等全新領域，同時始終懷着傳承文化的赤子之心。

 

自購的部分黑膠唱片，並轉錄於官網

 

　　資料蒐集是一場與時間的賽跑。「影音修復最讓人掛心，」Sophie形容，「錄影帶、卡帶需清潔後送至專業工作室轉錄，承接單位越來越少，資料又常是孤本。」每個環節都像在懸崖邊行走，生怕一個閃失，某段聲音、某個畫面就永遠消失了。

 

　　最令人振奮的，莫過於《白蛇傳》、《柳毅傳書》兩部劃時代舞台劇的足本公開。這是該批珍貴影像首次問世，讓經典藝術跨越時空。

 

　　「當年《白蛇傳》的規劃是香港公演後進行世界巡演，」Sandy解釋當年不開放專業錄影的原因，「發行錄影帶會影響票房，且羅文的燈光設計精妙，當時技術難以完美捕捉。」因此，現有影像只能先求有再求好。

 

　　她們為此設計了近乎「古蹟原址沉浸式導覽」的專頁，詳細介紹劇作背景與當年氛圍。「有年輕觀眾回饋，雖然畫質不如現在，但看完滿滿感動，因為感受得到羅文當年的用心。」這番話讓所有辛苦都有了意義。

 

自購的部分CD、卡帶，並翻攝上傳於官網

 

　　網站未來有何計劃？「我們要將『短期懷念』轉為『長期傳承』，」Sophie目光堅定:「不再局限於零散粉絲的私人緬懷，而是凝聚為真正的『知音』，把情感化做公共的文化傳承行動。」

 

　　近期，官網夥同香港咖啡店，將在羅文忌日（10月18日）推出咖啡義賣，以實際善行延續他熱心公益的精神。未來，她們將持續豐富內容，確保這座「線上藝術博物館」能跨越時光永久留存。

 

今年羅文10月18日忌日，即將推出的慈善咖啡包，與香港著名咖啡店cupping room合作公益

 

　　問及最大收穫。她們相視而笑：「技術上學會了剪輯、修復、網站架設，但最重要的是心性的打磨。這段經歷教會我們聚焦目標、放平心態——只要盡力做好本分，便問心無愧。」

 

　　窗外夜幕低垂，電腦屏幕上的官網依然亮着。那裏有羅文的歌聲，有他「敢突破、肯堅持」的精神，有兩個年輕歌迷從「歌迷」到「知音」的蛻變，還有一份穿越時光的禮物，正靜靜等待下一個推門而入的知音。在這個什麼都容易消失的時代，她們用理想主義者的執著，建起了一座對抗遺忘的燈塔。光，從那裏透出來，照亮的不只是過去，更是前行的路。

 

羅文官方紀念網站 roman-tam.com

IG @roman.tam_ 

 

今年所印製的小卡，背面為明信片格式

 

Tags:#專訪#羅文#羅文紀念官網
Add a comment ...Add a comment ...
舞台劇《完美證供》：蘇玉華的100分鐘獨腳戲，勉勵觀眾在困境中回望自省
更多香港‧寶‧藏文章
舞台劇《完美證供》：蘇玉華的100分鐘獨腳戲，勉勵觀眾在困境中回望自省
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處