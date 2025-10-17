歡迎回來

德國護膚品不只Nivea！Babor、Weleda到Dr. Hauschka的美學之道
Skincare
Body Care & Hair

德國護膚品不只Nivea！Babor、Weleda到Dr. Hauschka的美學之道

Get it Beauty！
Michelle Yeung
Get it Beauty！

　　提起德國護膚品，可能最容易接觸到的是大眾化路線Nivea和SebaMed，最近德國Babor從美容院和水療中心走進零售市場，在海港城、K11 Musea及又一城開設專門店，大家對Babor應該比較陌生，但其實它是已經有70年歷史的護膚品牌。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

@babor_hongkong 分享的貼文

 

Babor—科學精準的專業護理

 

　　Babor始於1956年，由德國生物化學家Dr. Michael Babor創立，他利用油水相融的原理進行深層清潔，開發出專利潔膚油 HY-ÖL®，至今仍是暢銷全球的經典產品。Babor在歐洲專業化妝品市場有相當地位，獲全球超過10萬名皮膚科專家推薦及使用。

 

　　Babor秉承德國對科技的精準追求與大自然的熱愛，以精準護膚為品牌哲學，認為每個人的肌膚需要量身定制的護理方案，其中Ampoule Concentrates安瓶精華更是Babor的皇牌產品，這些封存在醫療級無菌玻璃瓶中的高濃度精華，100％ 純素及純淨配方，高達 97％ 天然成分，備有19種獨有配方，能針對特定肌膚問題提供速效護理，被譽為「急救聖品」，全球累計銷售超過10億支！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

@babor_hongkong 分享的貼文

 

　　今次 Babor亦以聯乘德國工業藝術家Hanna Schönwald的藝術安瓶精華系列作為投入零售市場的第一炮，Hanna為5款雙安瓶精華組合繪5款獨特簡約的藝術畫作，各搭配兩款（共7支）皇牌安瓶，包括 Hydra Nourishing,Vitamin Glow,Hydra Sensitive,Overnight Lift和Hydra Glow，以非常親民的優惠價（$240-$340）發售，絕對是適合用家初入手的產品，估計Babor有信心用家連用七日會再度回購呢！

 

查詢：https://www.facebook.com/baborHK

 

Weleda —生物動力農法的始創品牌

 

 

　　最初留意到Weleda是在日本時尚雜誌，其身體護理產品的曝光率都非常高，後來發現香港美康和iherb有售，用過幾款Body Oil，質地和香氣都正合我意，多年來一直回購。

 

　　Weleda是百年品牌， 1921年由奧地利哲學家Dr. Rudolf Steiner與荷蘭女醫師Dr. Ita Wegman共同創立 。Weleda根基是Dr. Rudolf Steiner提出的人智學(Anthroposophy)，這是一種強調整體觀的哲學，認為人類的身體、心靈和精神應與大自然和諧共生 。因此，Weleda的使命是創造能支持人體自我療癒、促進身心靈平衡的天然產品。

 

　　為了獲取最純淨、最富生命力的植物原料，Weleda從創立之初便建立生物動力花園 (Biodynamic Gardens)，種植超過 300 種草藥、花卉及植物，自產原材料以生產天然有機保健品及護膚品。這種耕作方式將農場視為一個完整的生命體，遵循日月星辰的運行節律來進行播種、培育和採收，確保植物蘊含最充沛的能量。

 

　　Weleda至今仍經營自家的生物動力花園，並與小型農戶和園丁進行公平貿易合作 。產品堅持無毒、無動物實驗、不含防腐劑、無基因改造成分、不含塑化劑和合成香料。

 

 　　

　　心水推介除了一系列Body Oil之外，喜歡玫瑰香氣的朋友，不妨留意Weleda專為輕熟齡肌膚而設的Wild Rose Series，當中的野玫瑰果籽油能促進肌膚更新，維持肌膚彈性，有助撫平細紋，令肌膚恢復活力 。

 

Dr. Hauschka — 律動生命的有機護膚

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Dr. Hauschka 德國世家（@drhauschkahk）分享的貼文

 

　　Dr. Hauschka早於2002年已在Joyce Beauty發售，雖然包裝樸實無華，定位卻是奢華有機護膚品牌。突然想起這個我最早接觸的德國有機護膚品，發現原來現已開設獨立專櫃和官方網店，好像比記憶中的定價還調低了一點。

 

　　Dr. Hauschka於1967年由化學家Rudolf Hauschka和美容師Elisabeth Sigmund在德國創立，品牌理念深受Weleda創辦人Dr. Rudolf Steiner的Biodynamic農業研究啟發，Rudolf Hauschka開發出一種獨特的、不使用酒精的「律動」製程來萃取植物精華，Dr. Hauschka的核心哲學便是「律動護膚」，品牌深信肌膚擁有自我修復和再生的能力。護膚品不應取代肌膚自身功能，而是作為「引導」和「支持」的角色，喚醒肌膚回歸自然的平衡節奏。這一理念最獨特的體現便是「無油夜間護理」概念。因為晚上是肌膚新陳代謝和排毒的黃金時間，使用油膩的晚霜會阻礙呼吸，因此提倡夜間使用水基的Rhythmic Night Conditioner，讓肌膚自由呼吸。

 

　　很多用家最初入手的都是經典暢銷產品Dr. Hauschka Facial Toner，100%天然配方，集舒緩敏感、收細毛孔、平衡水油及補水定妝功效，以療傷絨毛花、金縷梅激活皮膚自癒力，適合所有膚質，可於護膚程序及化妝後隨時使用。

 

查詢：https://drhauschkahk.com/ 

Tags:#護膚品#Skin & Body Care#Nivea#Weleda#Babor#Dr. Hauschka#德國護膚品
