歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

靈媒預言成真？英國女子遇上真命天子，港女強人找到理想拍檔大展...
影視娛樂 玄來更精彩

靈媒預言成真？英國女子遇上真命天子，港女強人找到理想拍檔大展...
抗癌謬誤 │ 37歲女乳癌術後半年復發，康復期5大錯誤易誘發...
醫學通識 健康解「迷」

抗癌謬誤 │ 37歲女乳癌術後半年復發，康復期5大錯誤易誘發...
轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間G...
Beauty Lazy Girl Beauty Hacks

轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間G...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
劉俊謙教曉我的事
Movie & Drama

劉俊謙教曉我的事

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　劉俊謙教曉我一個做人道理：就算我份人再謙，都不會變成劉俊謙。

 

　　以上道理當然不是由他教我，而只是當我有幸見過他後，多麼痛的領悟。

 

　　見他，並不是隔住個戲院大銀幕或平板電腦屏幕，而是一整個實體版，就在我眼前不遠處，一個觸手可及（但我忍住手）的距離。

 

劉俊謙在社交媒體簡潔地宣布婚訊：「Thank you God for loving us 我們結婚了！」（圖片來源：劉俊謙fb專頁）

 

（圖片來源：劉俊謙fb專頁）

 

　　他的美好，令我暈倒。

 

　　當知道他和蔡思韵結婚了，除了真心戥這對新人高興，同時不禁幻想：嘩，如果另一半是劉俊謙，過的會是怎麼樣的生活？

 

（圖片來源：劉俊謙fb專頁）

 

（圖片來源：劉俊謙fb專頁）

 

　　從未試過這樣黐線。在過去，每逢有Artist和Artist結婚，作為凡人的我都只會羨慕男方，同時幻想另一半是該名女Artist時的生活光景，唯獨這一次，竟然羨慕起蔡思韵來。

 

　　喜愛劉俊謙，固然因為喜愛他的外在，也同時喜愛他的內在——你問我他的內在有甚麼？好難三言兩語一概而論，而只能說，他一直透過演出和生活，（不自覺不刻意地）展示出來。

 

劉俊謙和蔡思韵，因《幻愛》結緣。（網上圖片）

 

個人認為，這張合照自有一份純粹的美好。（圖片來源：蔡思韵fb專頁）

 

　　演出，自然是指他對不同角色的演繹，透過他的演繹，你會看見他的努力，而不是聽見他在說自己有幾努力——努力固然值得嘉許，但嘉許不應僅止於（用把口講的）努力，而應該放在作品上，作品好，就是努力的成果，是努力的最具體說明。

 

　　演出不只在幕前，也在公眾面前。在過去，Artist投射給公眾的形象，是透過媒體，靠別人支筆；今時今日，則透過Artist本人的社交媒體，然後各大媒體拎住這些由Artist自行提供的原材料，加加減減，或美化或醜化，或客觀轉述或主觀臆測，一切一切，視乎Artist發放甚麼資訊以及本身人設，人設做得好，（被加工的）形象自然好。

 

《幻愛》後另一次合作，《940920》。（網上圖片）

 

一起出席金像獎。（圖片來源：蔡思韵fb專頁）

 

　　劉俊謙呢，固然有社交媒體，但除了一些個人演出宣傳或客戶贊助，好少Update私人生活（如果我沒看錯，他連Threads都沒有開），少到有一次出Po時不忘寸自己，經理人因看不過眼，叫他Update一下。

 

　　在社交媒體近乎隱形，未必為了保持甚麼神秘或遙不可及感覺，而純粹是：他的「演出」不涉及演算法，而只在鏡頭前舞台上。

 

　　他職業是演員，演出以外，人一個，大隱隱於市，會有自己想要的生活，有想在往後生活共同度過的人；當找到這一個人，自自然然，結婚，不事先張揚地鋪張，也不變成Show一場。

 

　　祝福劉生劉太。你們的婚事，一件人間美事。

 

Tags:#蔡思韵#劉俊謙#劉俊謙結婚
Add a comment ...Add a comment ...
是誰讓我們那麼清楚張致恒？是雯雯
更多ChatENT文章
是誰讓我們那麼清楚張致恒？是雯雯
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處