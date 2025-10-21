《惡人當道》：舊瓶中的新酒未成佳釀

近這一兩年上映和製作中的港產片數量甚少，或許已說不上有甚麼明顯的潮流或製作方向。「合拍片」之中，港式動作片已呈現疲態，近期在內地和香港均賣座未如理想；本土的寫實小品固然仍有不俗的作品，但水準參差，題材和風格也有其局限。在這種情況下，香港電影工作者自然要探索新的創作模式和類型──本月上映的《惡人當道》看來正作這方面的嘗試，就是對港產片原本常見的類型／橋段作出變奏，加入新元素或某種訊息。

筆者猜想，這種做法除了要回應市場變化外，更有另外一套計算：現在港產片除了商業資金外，往往需要依靠政府撥款或其他非商業資助才可開拍。製作人撰寫申請書解釋創作意圖，自然不能純然市場或娛樂掛帥，要闡述製作的創意和寓意，方能獲得撥款者青睞。同時，他們以昔日熱門題材為基礎，一方面在創作和製作上駕輕就熟，另一方面票房也會較有保證──至少他們可能有此盤算。

用這個脈絡推敲，那麼獲得劉鑾雄慈善基金資助、屬於電影工作者總會「總會拍電影」計劃的《惡》片套用的是常見橋段是黑幫大哥「改邪歸正」，結合基層市民生活和舊區重建等議題。導演關文軒在傳媒訪問中表示，這部戲以類型片的角度拍攝，故事偏向寫實，以更新及洗白帶出各種社會問題。換句話說，創作者意圖用傳統元素如動作打鬥、江湖情義糅合新時代的社會意識，兼收並蓄，招徠較廣泛的觀眾。

首次執導演筒的關文軒有著不少同代年輕導演的特色：敘事流暢，細節拍得用心，個別段落和場面頗為可觀，色調、光影、音響等的設計均見巧思。不過，《惡》片的整體成績不算突出，只屬中等水平。最大問題出於影片觸及的元素太多，一邊嘗試呈現黑幫大哥（姜皓文飾）路見不平、拔刀相助的浪漫豪情，另一邊意圖以平實筆觸表達對小人物的人文關懷（主要是廖子妤飾演的單親媽媽和葉童飾演等待兒子歸家、精神不甚健全的老婦），但是兩者風格上難以融合，再加上一群頗有搞笑味道的信奉基督教黑道元老，以及智慧型的年輕犯罪集團頭子（凌文龍飾）大談犯案背後的道德理念，令影片的調子和內容更顯得龐雜。

「改邪歸正」是港產警匪片、幫會片常見的橋段，其中最成功的當然要算是兩部《英雄本色》──龍剛1967年的版本和吳宇森1986年的版本，論到有關「改邪歸正」的衝突，前者大概描寫得更為突出；近年的佳作則是甚有「港味」的台灣片《周處除三害》（2023年，導演黃精甫是香港人）。這類橋段的戲劇張力主要來自兩方面：第一種是主人翁在洗心革面、轉做正行的過程中遇上困難，可能遭猜疑，含冤莫白，又或受到誘惑，要在正邪之間作抉擇；第二種則是他們看到弱勢小人物飽受欺凌，激於義憤，又或因為昔日的恩冤情仇，重出江湖，運用自己過去的「超卓技藝」抱打不平。從這個角度看，《惡》片的處理不算出色：姜皓文的正行生意原本很安穩，雖然曾遭警方懷疑再度犯事，但對他影響不大；另一方面，犯罪集團的販毒和恐嚇行徑固然卑劣，但片中未有詳細描繪受害者的慘況（財團有意收購舊樓重建，住客因而受到滋擾）或如何群起反抗（住客廖子妤打算搬遷，姜皓文也贊成），主人翁會同仇敵愾，挺身而出也就顯得較欠說服力，因此劇情稍嫌平淡，未見動人。反觀《周》片，主人翁因以為自己患上絕症而決定要做好事，既合理也有新意；對片中遭誅殺的反派作出的惡行也有較細緻的描繪。

《惡》片用上片中一句對白「如果可以重新開始，你說多好」作廣告宣傳重點。相關課題固然值得「改過自新」題材電影加以發揮，放在今日的香港也有其參照意義。不過，電影其實沒有真正著墨於這方面，未免令觀眾失望：姜皓文「重新開始」經營洗衣店沒有遇上問題（至少影片沒有交代），原本從事性工作的廖子妤轉到洗衣店上班也很順利。《惡》片中真正談到「重新開始」的是反派凌文龍說舊樓應該拆掉，重建社區──這很明顯並非影片所說「多好」的事情。

男主角姜皓文是頗惹人爭議的演員，即使他曾憑《拆彈專家》（2017年）獲得香港金像獎的「最佳男配角」獎，不少評論人指他演技浮誇。關文軒透露，他要求姜將演出「撳低」（壓抑）。觀眾無疑可以看到，姜在這部電影中演得較過往收歛，不過距離真正含蓄細膩還有一線之差。話雖如此，考慮到角色需要的形象，姜很可能仍是合理的選擇。這類角色其實不甚適合樣貌較俊俏的男演員──另一個理想的人選自然是黃秋生。

說到在舊橋段上作變奏，在本月較早時候上演的《阿龍》也可一談，以作比較。影片以「復仇」為主要橋段，加入放下執念的訊息，也可算同樣是「舊瓶新酒」，跟《惡》片異曲同工──當然，早於2018年已拍攝完成的《阿》片，當然不會是為了爭取資助撥款才在熱門題材上加入新元素。

「復仇」是古今中外電影用作推動情節的常見橋段，《阿》片更將這個概念放大，成為整部電影主要的題旨，這種處理有點類近杜琪峰導演的港、法合資電影《復仇》（Vengeance，2009年）。《阿》片擱置多年方才上映，整體水準如何可思過半。影片的主要問題在於人物關係和情節的鋪排相當粗疏，主人翁鄭中基（也是本片導演之一）因女兒在泰國旅遊時遭擄走和殺害，不惜一切代價要復仇，所做的包括與泰國女子結婚取得居留權、刻意入獄和自殘入醫院，以追殺兇徒。不過復仇的執念只是用作帶動情節的工具，讓影片的大量篇幅可以呈現動作打鬥場面（但不算精采）。除了銳意復仇外，鄭中基整體心態如何轉變，以至他的父女之情、與周秀娜的男女之情均未有細緻描寫，一名和尚說有關執念的佛理也加插得有點生硬；基本情節如鄭中基在獄中和醫院中可以如入無人之境找到仇人報復，以及姜皓文會與剛入獄的鄭特別友好，同樣不甚合理。

《惡》片和《阿》片的反應均不甚理想，前者已算較好，但是單日票房還不及以4K修復版重映的《PTU》（2003年，杜琪峰導演）。重映經典港產片的4K版已成為戲院近期應對不景氣的方法，除了《PTU》外，本月重映的還有《頭文字D》（2005年，劉偉強、麥兆輝導演）和《墮落天使》（1995年，王家衛導演）。另外，台灣片《一一》（2000年，楊德昌導演）也有大批捧場客。當然，重映舊片絕非治本之法，港產片還是要謀求新路，舊橋段作變奏的策略還是值得探索下去。

轉載自藝術當下