尖沙咀精緻淮揚菜館推出大閘宴！清蒸六両重江蘇爆膏大閘蟹、揚州蘿蔔扣花膠承襲揚州宴席品味
Dining

尖沙咀精緻淮揚菜館推出大閘宴！清蒸六両重江蘇爆膏大閘蟹、揚州蘿蔔扣花膠承襲揚州宴席品味

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　過了中秋，這座城市一樣的熱，但我不會忘記現正踏入大閘蟹季節。現在變得節制，一年可能只吃兩、三次大閘蟹宴，不可以浪費限額，就要吃得精緻。尖沙咀的个園竹語推出以六両大閘蟹為主題的八味金秋宴，足六両大閘蟹夠吸引外，菜式更是由淮揚菜非物質文化傳人王東師傅主理，陣容錯不了！大閘蟹開始爆膏，上星期馬上前往試食，大滿足！

 

尖沙咀的个園竹語推出以六両大閘蟹為主題的八味金秋宴

 

　　个園竹語是精緻淮揚菜餐廳，而餐廳的靈魂正是主廚王東師傅。王東師傅掌廚超過30年，在國內各種廚藝大賽上，他總能抱回幾座獎盃；也曾在好幾家米其林級別的餐廳掌勺，特別是在那家掛著「中華餐飲名店」招牌的淮揚菜老字號「冶春茶社」，他當了好多年行政總廚，玩轉那些精緻的刀工和湯頭。2013年，江蘇省政府直接封他為淮揚菜非遺傳人。不少名人明星、政商名流包括中國前國家主席江澤民、前任澳門特首何厚鏵、前任香港特首董建華等都是其座上客。

 

个園竹語是精緻淮揚菜餐廳，不少名人明星、政商名流都是其席上客。

 

　　个園竹語推出「六両大閘蟹．珍饈八味金秋宴」，嚴選足六両的江蘇大閘蟹，每隻肥美爆膏。更「足六兩保證」，不達標就包換、包新鮮。每隻蟹都過關斬將，通過嚴格檢驗，保證蟹膏滿溢、肉質厚實。而且附上水產入口證書，食安鐵證如山。另外，知道不少食客嫌拆蟹麻煩，餐廳超貼心，備有拆蟹服務，專人親手幫你剔除那些不能吃的部位，客人，尤其女士便可輕鬆又保持儀態地細品大閘蟹。

 

王東師傅去年秋季開始坐鎮香港个園竹語，我們有口福。

 

六両大閘蟹．珍饈八味金秋宴

 

花雕配大閘蟹宴

 

　　「六両大閘蟹．珍饈八味金秋宴」共設8道菜，由4道精緻前菜開始。「糟香醉鮑魚」以新鮮鮑魚浸泡在陳年花雕酒糟中，醉香撲鼻；「上海蔥油海蜇絲」海蜇絲超級脆爽，簡單卻層層疊加的鮮美；「糖醋小排骨」小排骨外酥內嫩，酸甜汁醬包裹；還有「煙燻溏心蛋」煙香淡淡瀰漫，蛋香濃郁。款款經典的前菜，勾起淮揚美味回憶，打開序幕。

 

前菜

 

糟香醉鮑魚

 

上海蔥油海蜇絲

 

糖醋小排骨

 

煙燻溏心蛋

 

　　接下來有个園現拆蟹粉燴魚翅，但我不吃魚翅，所以師傅為我做了蟹粉燴燕窩。餐廳每日店內現拆蟹黃蟹肉，加入以老雞、火腿等燉製長達6小時的鮮雞湯，再配以燕窩慢火煨制入味，兩者鮮味互相滲透，湯色金黃，醇厚香濃，燕窩的口感滑順脆彈，蟹鮮濃郁纏綿於唇齒之間。

 

蟹粉燴燕窩

 

　　然後有蟹乾粉翡翠牡丹蝦球，源自海鮮創意融合，翡翠綠意點綴蟹香，像一朵綻放在盤中的秋牡丹。師傅選用的虎蝦肉多厚身，蝦背剖花油炸後形似牡丹，鮮甜彈牙，佐以蟹粉增添鮮味，給大閘蟹迷大大的滿足感。

 

蟹乾粉翡翠牡丹蝦球

 

　　主角清蒸江蘇六両大閘蟹登場，以最簡單的清蒸方式突出蟹的原汁原味。餐廳提供全套拆蟹工具，更提供專人拆蟹服務。足六両的公蟹蟹膏豐腴金黃，湧出甘香鮮味，入口更是銷魂。蟹肉的鮮甜當中，帶有江蘇湖水的風味。親手拆蟹後，指甲還留著那份鮮美，捨不得洗手。

 

餐廳門外已見足六両的大閘蟹

 

清蒸江蘇六両大閘蟹

 

餐廳提供專人拆蟹服務

 

　　接下來有私宴海派燻魚配芋餅，靈感來自上海本幫燻魚，秘製醬汁醇厚酸甜，魚肉外酥內軟，味道濃郁，燻製過程讓魚肉吸收煙香，醬汁裹得均勻，每一口都酸甜平衡、魚鮮突出，配以香煎芋餅，芋頭煎得金黃酥軟，內裡綿密，風味獨特，平衡蟹宴濃鮮。海派風情在盤中展現，魚和芋餅的搭配一口接一口，解膩又添層次，吃蟹吃到一半來這道，剛好緩衝味蕾的衝擊。

 

私宴海派燻魚配芋餅

 

　　揚州蘿蔔扣花膠承襲揚州鹽商宴客精髓，選用揚州當地豬心蘿蔔，取用蘿蔔心最水嫩無筋的部分，傳承淮揚菜「素菜葷做」百年烹調技藝，將蘿蔔加入燉制6小時的高湯燜制45分鐘，再配上花膠文火收汁，呈現出誘人的金光色澤，蘿蔔軟嫩無筋，花膠軟糯彈牙，齒頰留香，令人回味無窮。高湯的鮮味全滲進蘿蔔和花膠裡，咬下去汁水四溢、膠質豐富，素菜卻有肉般的滿足感，熱盤上桌時香氣誘人，是蟹宴中難得的清爽轉折。

 

揚州蘿蔔扣花膠

 

　　大閘蟹宴少不了原隻蟹粉小籠包，外皮厚薄適中，足料豬肉餡加入新鮮手拆蟹粉，膏香味濃，輕輕提起感覺湯汁如要衝破外皮，咬一口澎湃湯汁洶湧而出，鮮甜滋味無懈可擊！源自江南小籠包傳統，蟹粉的加入提升了整個包子的蟹鮮度，皮薄不破、餡料飽滿，湯汁熱燙鮮美，豬肉和蟹粉混搭得天衣無縫ZD1

 

原隻蟹粉小籠包

 

　　最後來一碗桂花夠薑芝麻湯圓，借鑑江南甜湯習俗，薑湯辛香暖胃，湯圓內藏流心芝麻餡，灑上點點桂花，溫潤香甜，有驅寒暖胃之效。薑汁辣中帶甜，湯圓咬開芝麻餡流出濃郁香氣，桂花點綴添了花香，甜度適中不膩，喝完一碗全身舒暢，結束蟹宴的最佳方式。

 

 

桂花夠薑芝麻湯圓

 

个園竹語

「六両大閘蟹．珍饈八味金秋宴」：現時開始提供，每位$598，兩位起。

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場3樓3202號舖

電話：2116 8328／9858 9099（WhatsApp）

營業時間：星期一至日 11:30am-4:30pm、6pm-10:30pm

