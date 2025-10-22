歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
減肥不能食果仁？研究：杏仁助控制體重兼改善體脂比例！營養師推介3種食譜
Keep Fit
Eat Well

減肥不能食果仁？研究：杏仁助控制體重兼改善體脂比例！營養師推介3種食譜

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　果仁高脂高熱量，經常都會有人建議不要進食過多。然而，近年多項臨床研究顯示，這種觀念並不正確。事實上，進食杏仁不單不會導致體重增加，研究結果亦顯示，每天進食杏仁有助控制體重、改善體脂比例，同時有助改善腸道菌群。

 

#1 標示熱量不等於實際吸收

 

　　之前在文章也提過，大部分果仁每一安士提供約160卡熱量。但事實上，人體可吸收的數字比標籤所示為低。以杏仁為例，由於杏仁的脂肪藏於植物細胞之內，因此進食後並不會完全被吸收。研究顯示，實際可吸收的脂肪熱量比預期少兩成。因此，杏仁並不應視為高熱量食物。

 

#2 研究結果指出食杏仁不增肥反減脂

 

　　2024年一項綜合分析了30多年來刊登過有關杏仁與代謝健康的研究。即使每天進食高達50克杏仁，亦不會導致體重上升；結果反而顯示，參加者每日持續進食的情況下，體脂率反而下降。

 

　　事實上，這項綜合研究並非首個指出減脂功效的研究。同樣於2024年刊登的另一項回顧研究，審查了37項隨機對照研究，總括指出，杏仁小食測試組別一般都可減體重、減腰圍及減體脂量。

 

　　再者，澳洲南澳大學於2023年進行的一項隨機對照試驗顯示，在控制總熱量的情況下，將每日能量約15%來源改為進食杏仁，連續六個月後平均體重下跌約7公斤，而膽固醇水平亦有改善。

 

#3 以杏仁取代澱粉小食

 

　　我明白，有人認為果仁高脂，是因為少份量已達百幾卡路里。但其實，以杏仁每安士含23粒，提供160卡熱量來看，我不認為杏仁屬於高卡或高熱量食物；因為這個熱量水平與一杯牛奶相若。再者，未必人人都可以一次過進食23粒杏仁。若希望以杏仁作為減脂小食，最佳方法就是以杏仁代替精製澱粉小食，例如薯條、餅乾及其他零食。這樣不但可減少碳水化合物攝取量，同時增加蛋白質及膳食纖維，有助平衡血糖血脂，簡直是一舉三得。

 

想減肥要食多少？

 

　　大部分臨床研究都以每天進食一至兩安士為標準，研究期通常為12星期或以上。建議：

 

- 下午茶時間以一安士杏仁取代餅乾或其他零食

- 加入早餐燕麥片、乳酪或沙律中

- 以杏仁粉代替麵粉製作曲奇或其他烘焙小食。可嘗試我的蛋白黑糖杏仁酥食譜，是利用杏仁粉代替中筋麵粉製作。

 

 

Tags:#瘦身#減肥#杏仁#果仁#Fitness
Add a comment ...Add a comment ...
夏日瘦身：潮流興飲Protein shake？營養師分享5大蛋白奶昔健康重點！
更多識食Hea住瘦文章
夏日瘦身：潮流興飲Protein shake？營養師分享5大蛋白奶昔健康重點！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處