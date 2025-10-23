歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

31
十二月
啟德體育園｜AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會-香港站·跨年紀念場 啟德體育園｜AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會-香港站·跨年紀念場
文化藝術 音樂會
啟德體育園｜AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會-香港站·跨年紀念場
推介度：
31/12/2025 - 01/01/2026
23
十二月
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章 紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章
推介度：
23/12/2025 - 03/01/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
洛朗・佩博斯雙展「動競藝境」及「美與姿態」：運動時的姿態被轉化為視覺語言
Artcation
Culture

洛朗・佩博斯雙展「動競藝境」及「美與姿態」：運動時的姿態被轉化為視覺語言

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

 

　　法國作家阿爾貝．卡繆（Albert Camus）在早期散文〈提帕薩的婚禮〉（Nuptials at Tipasa）中寫下對於陽光與游泳時的感悟：「當我游泳時，我那閃著水光的手臂在陽光下化為金色，直到我再次扭動全身的肌肉將它們收回；水沿著我的身體流淌，我的雙腿猛烈地奪取著浪濤——而地平線消失了。」對於卡繆而言，身體是與大自然融合在一起而獲得自由的存在。

 

 

　　在法國藝術家洛朗・佩博斯（Laurent Perbos）的世界裏，運動時的姿態亦被轉化為視覺語言；古典雕塑與現代運動從來都不是兩個對立的領域：「在此次展覽中，我將呈現一系列完整的作品，探討運動的概念；其中有些我過去創作的作品，它們是我藝術實踐中具有標誌性的作品。」雙展「動競藝境」及「美與姿態」於澳門新濠天地同期舉行，呈現公共空間的流動和古典美學。

 

動競藝境

 

 

　　作品《區域》為佩博斯著名的「網球場」系列之一，把公共空間重塑為畫布，以拼貼、線條與色塊的組合，重新詮釋觀賞與參與的定義。觀眾在場內成為了作品的一部分，於導賞期間亦鼓勵互不相識的大家於網球場上玩樂，不再只是用作比賽的場所。在色彩的延伸下，運動與藝術被糅合為同一種生活語言。

 

 

　　佩博斯成長於充滿藝術氛圍的法國，古希臘的雕塑與神話成為他的靈感來源。他相信神話是社會的集體記憶，而當代流行文化則是神話延續。在「身體神話」系列中，他把古代英雄與運動偶像並置，透過錯覺效果和材質變換，構築出一種戲謔而帶有玩味的美學。佩博斯以籃球重塑古典神明的頭像，以塑膠取代大理石的紋路，讓神聖的概念在光線下顯得幽默而真實。

 

 

　　《乒乓花園》是一個遊戲與思考並存的區域，佩博斯將乒乓球桌扭曲、折疊和延展，改寫了充斥著繁文縟節的遊戲規則。觀眾被邀請參與其中，再次成為作品的一部分。這一種設計以強烈對比的色彩與比例，揭示了都市生活的節奏與秩序。

 

美與姿態

 

 

　　在2024年巴黎奧運期間，法國國民議會邀請佩博斯展出，以古希臘雕塑《斷臂維納斯》為靈感的系列。藝術家創作出六座象徵不同奧運項目的維納斯雕像，以彩虹六色象徵平等、多元與包容的精神。紫色維納斯呈現揮動網球拍時的姿態，藍色定格於籃球比賽的瞬間，黃色提著衝浪板，綠色戴上拳擊手套，紅色在投擲標槍；橙色維納斯則保留了斷臂和高舉弓箭，向殘奧運動員致敬。

 

　　從《夢幻球場》的斑駁色塊，到《乒乓花園》的遊樂場，佩博斯以雕塑語言構築出介乎於現實與夢境之間的節奏；讓公共藝術成為人與人之間的橋樑，呼吸於衍生自藝術與體育的共鳴之中。

 

洛朗・佩博斯雙展「動競藝境」及「美與姿態」

日期：即日至2026年1月4日

時間：10:00 - 21:00

地址：澳門路氹連貫公路新濠天地1樓

 

Tags:#展覽#澳門#Art & Culture#洛朗・佩博斯
Add a comment ...Add a comment ...
Art Central 2022：3大最為矚目的藝廊！當中有甚麼焦點作品？
更多夢囈之上文章
Art Central 2022：3大最為矚目的藝廊！當中有甚麼焦點作品？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處