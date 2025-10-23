歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
Editor’s Pick
Skincare
Body Care & Hair

Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　早前男朋友分享了一條關於《女性週期表》的Threads給我，看到後忍不住大笑，雖然很認同，但又不想承認。

 

 

　　特別是經期前的一星期左右，又稱為黃體期，女性情緒特別易受荷爾蒙影響，甚至會因很小事而脾氣暴躁、心情低落，坊間會稱為「經前症候群PMS」。雖然我們不能改變荷爾蒙帶來的影響，但可以嘗試好好控制，讓自己的情緒盡量保持穩定，才不會嚇怕男朋友/丈夫，工作能力及判斷力也不會受到太大影響。因此，今次筆者就會親身分享兩樣應付PMS的小法寶，希望每個女性都可以有Happy Period！

 

　　經期前，女性的分泌物可能會變得較為濃稠，呈咖色或帶點血絲。這段時期筆者通常也不會用衛生巾，因為太大塊太有存在感，但護墊又未必能完全吸收分泌物，需要很頻密更換，十分麻煩。

 

 

　　早前就發現了日本品牌SOFY的衛生棉替換墊，它可以直接吸收分泌物或經血，特別設計有防漏作用，適合配搭衛生巾或護墊使用，令吸收量增加，官方稱吸收力可以延長多兩個小時，那就不用頻密到洗手間更換護墊或衛生巾了。

 

　　它的用法很簡單，就是直接夾在陰部外面，然後穿上貼有護墊或衛生巾的內褲就可以了。上洗手間時，替換墊會自動掉進馬桶，可以直接沖水，雙手也不會接觸到替換墊，方便又衛生。

 

教學影片：

 

 

　　香港的個人護理用品店雖然也有售SOFY這個品牌的衛生用品，但還未見到這款替換墊，大家到台灣和日本的藥妝店時，可以找找看。

 

詳情：https://www.sofy.jp/en/products/syncrofit.html?adobe_mc=MCORGID%3D2C3DA7AF5838AA630A495DE6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1761113681

 

　　另一款是早前Threads上很流行的UHA味覺糖的補鐵軟糖，不少台灣網友都推介到日本可以買回來做手信。 筆者是在香港的日式百貨商店見到的，經期前想吃點甜甜的東西，所以就買來試試。因為經期容易因失血而流失鐵質，適當補充鐵質有助於預防或改善因缺鐵引起的疲倦、頭暈等貧血症狀。

 

 

　　補鐵軟糖是提子味，口感比一般軟糖硬，味道不會很甜，建議每日食兩粒，就可以攝取到22mg的鐵質。鐵質的每日建議攝取量因年齡、性別及生理狀況而異，而根據衞生署建議，一般成年女性每日建議攝取量為18mg，即是兩粒軟糖已足夠每日所需。

 

　　吃補鐵軟糖除了可以「過過口癮」，還很方便，放在手袋隨時記起都可以補充鐵質，不像藥丸狀的補鐵丸要用水服用，液體的補鐵飲品味道又太濃烈，很難維持每日進食的習慣。筆者已吃了這款補鐵軟糖大約一個月，上次經痛有明顯緩和，身體比較不易疲倦，有興趣也不妨一試。

 

Tags:#月經#Editors Pick#經期#經前症候群#Threads#SOFY#衛生棉替換墊#女性週期表#PMS#補鐵軟糖
Add a comment ...Add a comment ...
日本美髮初體驗！從預約流程到實試，日本的髮型屋和香港有甚麼分別？
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
日本美髮初體驗！從預約流程到實試，日本的髮型屋和香港有甚麼分別？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處