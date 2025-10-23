羅浮宮珠寶竊案：如荷里活電影般的7分鐘驚天劫案，目標是法國的皇冠珠寶？

上周日，法國巴黎羅浮宮發生一宗震驚全球的有預謀珠寶盜竊案，最誇張的是成個過程只用了七分鐘，簡直像拍荷里活電影一樣！報道指失竊珠寶估值逾一億美元，但這批國寶的歷史價值根本無法用金錢衡量。這班賊人在光天化日之下，鎖定法國的皇冠珠寶 （Crown Jewels）；目前，法國警方正展開大規模搜捕行動。法國現正進行緊大規模搜捕行動。

案發當日上午9時30分，羅浮宮剛剛開門半小時，架裝有伸縮梯的貨車就停泊在塞納河邊。賊人升起伸縮梯，直接到達阿波羅畫廊 （Galerie d'Apollon）的二樓露台，兩名偽裝成建築工人的賊人攀梯而上，利用角磨機破壞窗框後潛入展館，迅速打破兩個展覽櫃，並搶走八件皇室珠寶。

由入侵到逃走，前後只有4分鐘。賊人沿原路返回地面，跳上兩部早已準備好的電單車極速逃離現場。賊人離開時原本打算燒毀貨車，但卻遭到工作人員阻礙，而未能成功，並在逃走期間掉下了多件物品，其中包括手套、對講機、及一件贓物——歐珍妮皇后的后冠（The crown of Empress Eugénie）。雖然這個鑽石后冠被尋回，但已經受到損毁。

根據報告，羅浮宮於2019至2024年間展品保護設備安裝進度嚴重延誤。部分展館僅有25%至40%範圍設有閉路電視，警方相信賊人正是利用此漏洞策劃本次劫案。

今次被盜的珠寶，均屬十九世紀法國皇室或帝國統治者所有，當中包括：

專家指，由於這批珠寶是歷史文物，賊人極有可能會將寶石拆出並且重新切割，黃金亦可能被熔化，以增加追查難度。當然，亦不排除賊人受僱於某收藏家，作私人觀賞用途。不過無論如何，這一批珠寶失竊真是非常可惜，希望法國警方可以早日緝拿賊人，尋回失竊國寶。