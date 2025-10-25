歡迎回來

無印良品迎來全新概念店！7大私心推薦MUJI好物：除了人氣睡眠噴霧，還有這兩瓶美容液！
無印良品迎來全新概念店！7大私心推薦MUJI好物：除了人氣睡眠噴霧，還有這兩瓶美容液！

Michelle Yeung

　　港鐵香港站及青衣站的無印良品全新概念店「MUJI com」今日正式營業，「MUJI com」代表Compact（精簡實用）、Convenience（輕鬆便利）、Community（社區連繫）三大理念，便利店模式提供美容護理、文具、輕食及飲品等生活必需品。

 

 

　　昨日到香港站預覽，店內都是熟悉的精選產品，新增的麵包區應該是焦點所在，因為MUJI烘焙一向甚有口碑，定價也算合理，奈何售賣點不多，最近在太古廣場分店見到有獨立包裝麵包發售，以後買到的機會更高，估計在香港站設售賣點應該會大受歡迎。

 

 

　　MUJI今年在社交媒體「紅」了不少產品，集中講個人護理產品吧！4月所推出的睡眠噴霧，由薰衣草、橙皮油、佛手柑果皮油等純天然精油調配，添加木質調的意大利杉葉和樟木油，清新寧靜的迷人香調據說只要睡前在床上噴幾下，就會馬上「失去意識、立刻睡著」，甚至被網友稱為「睡眠麻藥」，門市及官網旋即被搶購一空，這款噴霧推出半年，在日本仍然一推出就被掃清，以MUJI的生產速度仍追不上實在誇張，除了很多人有失眠煩惱外，大受港台代購歡迎也是長期斷貨原因，香港分店暫時未有引入。

 

 
 
 
　　三月推出的MUJI無印良品精油個人護理系列，分為草本香味「日本絲柏和薰衣草」和花果香味「依蘭依蘭和香橙」，啡色膠樽，就連按壓瓶咀也是護膚品常用的設計，外觀簡約優雅，備有洗手液、沐浴露、洗髮水、護髮素、潤手霜以及身體乳液（$42-$88）。「日本絲柏和薰衣草」被冠上「Aesop平替」之名，又立即引起搶購熱潮，洗手液最先斷貨，記得當時我買到最後一包沐浴露補充裝當洗手液使用，香氣的確和Aesop有幾分相似，但調香偏淡，持香度亦不高，養貓人表示更好，以數十元的價格買到這個質素的確無話可說。朋友試用了洗護系列，用後感覺頭皮乾淨，髮絲順滑，也是比想像中好，估計這系列應該會可持續地受歡迎。

 

 
 
 
　　早陣子流行的水凝保濕頸部護理乳液（$158/200ml)，蘊含發酵米糠液、11種植物萃取、維生素C衍生物、視黃醇衍生物等保濕成分，配方溫和且價格相宜，有很多用家正評表示對淡化頸紋有幫助。

 

　　此外，如果皮膚比較容易敏感，但又想嘗試「早C晚A」護膚程序，百多元一支的MUJI高濃度美容液 - 維生素C及高濃度美容液 - 視黃醇 （維生素A醇）是經濟實惠的選擇。

 

　　MUJI高濃度美容液 - 維生素C，含高濃度15％的保濕維生素C衍生物特點滋潤肌膚，採用的並不是尋常的維生素C衍生物，而是用了穩定性較高的iVC DGA，主要作用是細緻毛孔和紋理，令肌膚更光滑。

 

　　高濃度美容液 - 視黃醇則是低濃度0.1視黃醇棕櫚酸酯，適合對A醇家族敏感的肌膚使用，能促進角質更新，均勻膚色，改善肌膚彈性。

 

 

　　最後不能錯過的是「植物發酵液」護髮系列的兩款產品，植物發酵液頭皮修護乳液（$88/150ml），集中改善頭皮乾燥和發癢，蘊含甘草酸二鉀、日本獐牙菜萃取物及積雪草萃取物等有效成分，幫助穩定頭皮狀態、促進血液循環、調節皮脂分泌，讓頭皮恢復健康。

 

 
 
 
　　至於粉紅色瓶身的植物發酵液頭皮及頭髮修護精華（$98/ 150ml） ，蘊含兩種從植物根部提取的活性成分：玉崎津倉藤生物鹼和甘草酸 2K，前者自1934年被發現以來，就廣泛應用於醫藥及育毛產品中，對「圓形禿」與「脂漏性脫髮」特別有效，有助改善因頭皮屑造成的掉髮問題，滋潤頭皮，改善頭皮環境，促進頭髮健康生長。

 

　　兩款都是吹乾頭髮後使用，塗抹後再次吹乾頭髮，建議早晚使用（！）這也是恒心的考驗。 

