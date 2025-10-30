歡迎回來

政經專訪

【專訪】蔡金強：中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠 （普通話視頻．繁體字幕）
財富管理 政政經經

Watch & Jewelry 尋寶人

diva
投票區
困在Friends with Benefit的結界裏？與其不進不退，不如自行切斷關係
Love Philosophy

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　S小姐有一位非常非常要好的男性朋友，兩人經常出相入對，不知情的話，大概會誤會他們早已在一起。

 

　　相識之初，S確實已對他有好感，但礙於他們當時各有伴侶，所以S亦沒想太多。畢竟，年青人的戀情朝生暮死，今日沒機會，不代表他日沒機會，留在身邊繼續做朋友，總有一天逮到機會吧！

 

　　相處多年，S隱約覺得男生對她也是滿有好感的，奈何時間點一直不對，男生與女友分了手，S還在談戀愛，到她回復單身，男生跟新女友又打得火熱。就算言談間偶然會互相試探、互相挑逗，但誰都不敢將心事說開。

 

　　「後來，我失戀了，他正好也單身。老實說我當時並不是真的很傷心，我只是趁機找他陪我。有個晚上，我喝醉了，我終於鼓起勇氣引誘他上床，一覺醒來，我以為我們會順理成章進展為情侶，誰知他第一句跟我說的不是『早晨』，而是『對不起』。我懂他的意思，便順著說『沒所謂吧！大家都成年人，找個相熟的，總比胡亂約炮好些……』他好像鬆了一口氣。自此，我們的關係就真的變成了friends with benefit。」S說。

 

　　友達以上，戀人未滿，本來就是極普遍的愛情問題，然而，摻雜了性關係，便令事情混亂得多。「其實我仍然期待可以發展成戀人，但日子久了，每次見面到最後都好像另有目的；行為很親密，意識卻很清醒，在他眼中我們只是一對脫序的好朋友。」S道。

 

　　FWB的《第一誡條》，不就是守好友情的界線嗎？不妄想、不留戀、不過問，才能夠保持生態平衡。

 

　　想當初S以為滾完床單兩人便能更進一步，可惜現實卻只得半步，尚剩半步明顯是因為對方覺得停在這裏就好。若選擇繼續維持FWB的狀態，S先要梳理好對他的情感，不應也不能對他有多餘的愛情期望。

 

　　若仍然渴望被愛，倒不如先找個藉口停止約炮，讓關係重回朋友設定，留個空間給對方去感受你的存在價值。是朋友也好，像家人般親厚也好，再不離開那張雙人床，便無法好好理清你們的關係。

 

　　更重要的是，你要為身體奪回自主權，而不是任由對方予取予求。否則，你迎來的結局，很可能是眼睜睜看著他交了新女友，因此「暫時不方便」見面，又或者背著新女友繼續與你勾搭；你的命運，就取決於他和新女友的愛情濃度，不可悲嗎？

 

　　別忘記，他能夠公開的女友只得一位，但炮友卻未必只得你一人。等待被寵幸的日子很可怕，也不知他是工作太忙了，抑或另有新歡而把你忘了。與其終日誠惶誠恐怕被他人取代，不如先釜底抽薪，自行切斷所有讓你不安的來源，惟有如此，你才能保有尊嚴去面對自己，和面對那個以好友相稱的他。

 

　　承認單戀失敗，好好拾回自己，你才會看得見愛情的其他可能性。

 

Tags:#兩性關係#愛情#失戀#單身#兩性#單戀#FWB#情感關係#Friends with Benefit
