歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

鼻鼾反映健康危機 │ 內臟脂肪超標警號，1個方法有效改善
醫學通識 嘉‧點健康

鼻鼾反映健康危機 │ 內臟脂肪超標警號，1個方法有效改善
「御用工人」梁愛87歲生日，經歷棄養與喪子之痛仍豁達面對人生
影視娛樂 娛樂

「御用工人」梁愛87歲生日，經歷棄養與喪子之痛仍豁達面對人生
開市Good Morning

恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
冬日限定美妝盛宴：來自Tom Ford、RMK、Guerlain的節日系列，營造異國浪漫氛圍
Makeup
Editor’s Pick

冬日限定美妝盛宴：來自Tom Ford、RMK、Guerlain的節日系列，營造異國浪漫氛圍

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　踏入11月，有沒有計劃今年要過一個怎麼樣的冬天？飛到歐洲過浪漫的白色聖誕？還是到東方的神秘國度感受異國情調？筆者精選了3個品牌的節日彩妝系列，無論你身處何地，都能透過彩妝來營造出不同的冬日氣氛。

 

白色冬日：Tom Ford Beauty

 

　　想過一個雪花紛飛的浪漫冬天，不妨考慮 Tom Ford Beauty 全新的冬日雪映流光彩妝系列，靈感來自積雪時的阿爾卑斯山脈，當暖溫的陽光灑落山峰時所散發出的純白光，如夢似幻。因此包裝以純白與銀色作主調，展現如雪地上的閃光。系列包括限量的琉璃潤澤唇膏、高級訂製四色眼影盤、胭脂膏及絲緞高光液，讓你打造出如雪般柔亮迷人的冬季妝容。

 

Tom Ford 琉璃潤澤唇膏 全新3色 HK$505

Tom Ford 胭脂膏 HK$735

Tom Ford 絲緞高光液 HK$895

 

Tom Ford 高級訂製四色眼影盤 HK$825

 

　　冬日系列的亮點在於高級訂製四色眼影盤，香草米白、粉玫瑰和深梅可可，再配上彩虹色閃粉，粉質細緻，無論日妝或夜妝都能輕鬆駕馭，打造冬日深邃而迷人的輪廓。

 

查詢：Tom Ford Beauty

 

異國情調：RMK

 

　　若嫌白色冬日缺乏驚喜，可能你會喜歡 RMK 節日限定系列 Breeze Bliss Escape 所帶來的異國風情。有別於冬季常見的紅、白色調包裝，RMK 透過大膽的色彩對比營造出陽光普照、溫暖沙灘環繞的異國，用彩妝帶你遠離塵囂。

 

 

RMK 悠風悅色眼影胭脂盤 限量1款 HK$490

 

　　彩妝盤包含四種質地的眼影、胭脂及修容，配色帶有異國氣息。每款眼影都擁有鮮明的個性，可以疊加或單色使用，隨心所欲地打造出摩登的眼妝。色彩柔和的胭脂可以打造出清新可愛的妝效；修容色則打造出迷人的日曬效果；兩者疊加使用亦可呈現意想不到的層次感。

 

異國風情的妝容又點少得神秘迷人的雙唇。RMK 推出兩款限量版色號，EX-04 Sugarbush 帶有冷調藍色色澤的玫瑰米色，適合任何場合；EX-05 Hidden Ego 帶有淡淡黑色調的異國棕色，靈感源自異國的夜晚出遊，適合想要展現不同自我的日子。

 

RMK 絲絨柔彩唇膏 限量2色 HK$290

 

查詢：RMK

 

奇幻之夜：Guerlain

 

　　冬季的夜晚特別長，繁星閃爍，讓人沉醉，就如 Guerlain 的聖誕節彩妝系列 TALE OF WONDERS，採用精美的摺紙圖案包裝，描繪了夜空中閃爍的繁星。系列包括漸變色彩的光影粉、四色眼影組合、潤唇油、Rouge G 寶石唇膏 等都換上充滿節日氣氛的包裝。

 

 

全新限量版 RougeG 臻彩寶石緞光唇膏 – 877/306  HK$320

 

全新限量版 Ombres G 鎏金深邃四色眼影- 鎏光星眸 Stellar glow (520)  HK$830

 

　　其中最吸引筆者的是 Météorites 幻彩流星鎏光星耀粉盒，限量版採用最暢銷的 Cool／Rosé （02）組合，當中加入金色的星形珍珠，就像一顆顆小星星，別有意思。

 

全新限量版 Météorites 幻彩流星鎏光星耀粉Cool/Rosé (02) HK$635

 

 

查詢：Guerlain

 

Tags:#RMK#Editors Pick#Makeup Trends#Guerlain#TOM FORD#聖誕節2025#Xmas2025#聖誕禮物2025#節日彩妝2025
Add a comment ...Add a comment ...
日本美髮初體驗！從預約流程到實試，日本的髮型屋和香港有甚麼分別？
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
日本美髮初體驗！從預約流程到實試，日本的髮型屋和香港有甚麼分別？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處