醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 58歲阮兆祥當年新秀片曝光，16歲青澀纖瘦樣貌...
美聯儲減息0.25厘符預期 鮑威爾言論點解讀？港股劍指兩萬七關？科網股最新點部署？

數十元便可解決「老化感」？開架日牌CEZANNE「老太婆的粉」，引發銷售奇蹟！
Makeup

數十元便可解決「老化感」？開架日牌CEZANNE「老太婆的粉」，引發銷售奇蹟！

Get it Beauty！
Michelle Yeung
Get it Beauty！

　　現今的社交媒體環境，哪一款商品突然爆紅，有時真的令人莫名其妙，有時品牌大灑廣告費，用大量KOL宣傳，都不及這些渾然天成的熱潮帶來的銷售額和討論度。

 

　　當Threads大部分女生熱烈討論C牌D牌的聖誕系列如何精美耀眼，包裝如何高級別緻，同時一盒訂價693日元的「老太婆的粉」也在TikTok掀起熱潮。

 

　　CEZANNE於8月初推出的Tone Filter Highlight，透過提亮肌膚來改善臉部暗沉，並遮蓋暗沉、毛孔和微絲血管，令我想起多年前熱賣的「淚溝殺手」Shiseido PK107（已停產）。

 

　　9月初一位自稱BBA（ババア＝老太婆）的日本博主在TikTok介紹Tone Filter Highlight，粉底能自然遮毛孔、提亮膚色、消除暗沉，完美解決30～50歲女性常見的「老化感」，大喊「ババア全員これを買え」（所有老太婆都去買這個）的口號，強烈推薦這款蜜粉給中年女性，影片迅速爆紅！

 

 

　　隨後更多美妝網紅跟進介紹，話題從TikTok延續到Threads，許多自稱為「ババア」（老太婆）的女性使用者開始以「#BBAの粉」（老太婆的粉）等標籤，大量分享「買到了」、「試用看看」等帖文，進一步推升產品熱度 。

 

　　親民的上架牌子，比一杯Ice Latte還要便宜的Highlight粉，爆買是意料之內，各大網路商店迅速售罄，實體店也持續處於缺貨狀態，甚至出現三倍炒價。

 

 

　　在日本擁有悠久歷史且廣受歡迎的CEZANNE創立於1964 年（昭和年代），憑著穩定品質和親民價格，CEZANNE經歷昭和、平成過渡到令和，成為家傳戶曉的開架彩妝品牌，深受消費者喜愛，用家由初學化妝的少女、職業婦女到老太太都有。

 

　　相信60年老牌也估計不到空前的市場反應，CEZANNE官方於10 月 21日在X及IG上發文，「感謝消費者的熱烈支持，並為產品缺貨致歉。官方表示，儘管公司持續出貨，但市場反應遠超預期，導致商品一上架就立刻完售。目前公司正努力增產，希望能盡快滿足市場需求。」

 

 
 
 
DOME（@dome0724）分享的貼文

 

　　日本用家dome0724表示： 「它能提亮膚色，減少暗沉和毛孔，不會乾燥，珠光妝效能讓肌膚看起來更明亮。價格也很親民，即使你不是平成年代的老粉，你也會想要擁有它！ 我尤其喜歡它與肌膚的融合度；妝效非常漂亮，感覺就像沒化妝一樣！ 還有配套的化妝掃非常優質，如此美麗的妝效很大程度要歸功於這款化妝掃。」

 

 
 
 
Mimi Beauty（公式）（@mimi_beauty.official）分享的貼文

 

　　除了#BBAの粉外，年初在Threads爆紅的還有Glow Liquid Liner - Clear Sugar，淡淡的藍色有效修飾暗沉膚色，尤其適合用在眼下、T字位和法令紋，塑造自然的澎潤感和透明感 。因其質地輕薄且含有美容保濕成分，能與底妝完美貼合而廣受好評，事隔大半年仍然保持熱度。

 

 

　　此外，有博主測試發現Cezanne Lasting Lip Color質地相當滋潤，顯色度不錯，能順滑上唇，並帶來自然光澤感。更重要是有幾款色號與Rouge Dior On Stage相似，但價格當然有非常大距離，如其中03色號被不少消費者視為Dior 120色號的平價替代品。

 

Tags:#Makeup Trends#日本美妝#CEZANNE#開架美妝#BBAの粉#老太婆的粉
美容界再度活躍起來！Joyce Beauty、1010 Hope精品店新形象：從美妝到護膚，呵護日常需要
美容界再度活躍起來！Joyce Beauty、1010 Hope精品店新形象：從美妝到護膚，呵護日常需要
