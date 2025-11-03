歡迎回來

武打影星劉家良骨灰被盜，翁靜晶懷疑跟詐騙集團有關，堅拒交贖金
武打影星劉家良骨灰被盜，翁靜晶懷疑跟詐騙集團有關，堅拒交贖金
想找男友卻總是遇上SP！如何分辨男人結識自己的動機？
Love Philosophy

想找男友卻總是遇上SP！如何分辨男人結識自己的動機？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　有些人會選擇性地結交朋友，有些人結交朋友是選擇性。

 

　　「聽過人講：一生人總有機會遇上渣男。」她自嘲的說：「我一年就遇到幾個。」

 

　　 「你所指嘅渣男係……」我問。

 

　　「啲男人剩係想同你上床，佢哋上床之前就同你有傾有講，扮到好熱情，上咗床之後就成個人唔同哂；有啲仲衰，聲都唔聲好似人間消失咗咁。」過去一年，她先後在交友App認識了三個男生，三段關係的軌跡都很相似：網上認識後約見面、短時間內上床、上床不久就失聯或分手。唯一不同的，是她與三個男生的上床次數有別。

 

　　在她心目中，如果喜歡對方，上床不是問題，但對於那三個男生，她有點被騙上床的感覺。

 

　　「男人係咪會將性同愛分開？」她問。

 

　　「係咪將性同愛分開，我認為關鍵唔係性別，而係個人選擇。如果一個人想搵SP，佢當然唔會交出感情，亦唔會畀對方進入自己生活裏面。」我繼續說：「如果無去分辨對方想搵伴侶定係性伴，受傷嘅會係自己。」

 

　　伴侶與SP的分別：伴侶會分享生活、分擔情緒，SP只會分享體溫、發洩性慾；伴侶只需要一個，SP則可以有幾個。

 

　　「點樣知道對方想搵女朋友定係想搵SP？點樣可以避免自己搵錯？」她問。

 

　　「對方想滿足感情需要定係想滿足性需要，真係無樣睇，只可以用長啲時間接觸同觀察。認識一個人，通常唔喺床上，唔好太快上床係其中一個了解對方動機嘅方法；對方鍾意你，唔會因為你無即刻上床而變成唔鍾意你。」我說。

 

　　「對方會唔會因為你拒絕有sex，覺得你抗拒佢而疏遠你？」她仍然未清楚分辨不接受與沒有感情的人上床與抗拒sex，是截然不同的事。

 

　　「當然有可能，尤其對方想搵SP，你滿足唔到佢嘅慾望，佢轉移焦點係理所當然。」我繼續說：「不過，除咗對方係未鍾意你，我更加關心你點睇自己？」

 

　　她眼神有點茫然，不太明白我的意思。

 

　　「如果我認為自己除咗身體之外，就無乜吸引人嘅地方，身體就係唯一可以吸引人嘅工具，咁自然會容易吸引到嗰啲只係對你身體有興趣嘅人。」如何看自己，會影響別人怎樣看你，所以除了分辨誰是渣男，我更希望她會了解自己。

 

　　Sexual behavior is what we do; sexuality is who we are. 

誰是Mr. Right？與其思考甚麼是真愛，倒不如用力經營、用心感受
