歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！
Dining

意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　在香港沒有米芝蓮指南的年代，大多數意大利餐廳仍pizza和意大利粉為主打，COVA的到來簡直像給這城市來了一記高級意大利餐飲的華麗登場！這家打從1817年就在米蘭紅透半邊天的咖啡廳兼甜品店，當年可是貴族名流的最愛社交聖地。1993年，它漂洋過海來到香港開了第一家店，瞬間成為高端意大利美食的代名詞。走進香港的COVA，總覺得已經嗅到米蘭的優雅氣息，原來品牌留了一手。最近，全新的COVA太古廣場店開幕，COVA Montenapoleone的首席執行官Paola Faccioli更從米蘭飛來香港親自剪綵，她表示新店真真正正將米蘭總經典風情打包，百分百搬來香港。

 

COVA太古廣場新店還原米蘭總店氛圍

 

　　COVA，這家高級意大利餐飲品牌，背後故事可不簡單！1817年由拿破崙的將領Antonio Cova在米蘭創立，融合了傳統、優雅與時尚的精髓，瞬間成為貴族名流的聚會聖地。1993年，COVA大膽跨出海外第一步，在香港開設首間分店，從此開啟全球擴張的華麗篇章。2013年加入LVMH集團後，COVA更是如虎添翼，陸續在巴黎、北京、上海、台灣、東京、蒙地卡羅、杜拜等地開花，與集團旗下那些香水、時裝的頂級奢侈品牌平分秋色。在香港，COVA可是甜品控和咖啡愛好者的心頭好，至今已在尖沙咀海港城、金鐘太古廣場、銅鑼灣利園等地開設11間分店，在澳門也有一間咖啡廳兼蛋糕店。

 

裝潢跟足米蘭總店COVA Montenapoleone

 

　　太古廣場的COVA Pasticceria & Caffetteria不僅是新店，如Paolo所說，更是在香港實踐品牌於米蘭的百年糕點藝術。從餐廳門外經過，已感受到米蘭街頭的高貴氣息。店面前矗立一座高達五呎的「蛋糕飾櫃」，還原米蘭Montenapoleone大街COVA的面貌。步入店內，滿目的糕點十分吸引。突然想起有首老歌《情迷Milano》，「愛上你Milano，夢在浪漫街道，啖著Cappuccino，擁抱你！」好了，不再暴露年齡！

 

門口迎接的是一座高達五呎的「蛋糕飾櫃」

 

　　餐廳從早到晚提供意式特濃咖啡、餐前酒、米蘭式早餐、手工蛋糕、牛角包、意大利雪糕和手工酸種薄餅等等，店內還有精緻禮品，可以一站式度過一個早上或午後。新店的亮點，非全新手工糕點莫屬，好像朱古力開心果迷你扇子酥，還有經典檸檬吉士千層酥皮筒。Paola表示米蘭的團隊將每4至5個月來港，保持水準，將米蘭口味百分百帶來香港之餘，也通過交流學習，甚至將香港大受歡迎的蛋糕款式，如芒果慕絲蛋糕帶回意大利店。

 

全新手工糕點帶來米蘭上流口味，下個朋友生日不用為選擇蛋糕而苦惱。

 

　　另外，COVA更趁新店開幕，推出nano cake系列蛋糕。這系列三款3吋小蛋糕，由米蘭和香港的甜點大師聯手打造。推介藍莓忌廉蛋糕，內餡塞滿新鮮藍莓果醬、滑順忌廉，還點綴整顆藍莓，頂層再撒上紫色海綿蛋糕碎，口感層次豐富。椰子慕斯蛋糕層層堆疊香烤椰子片、新鮮椰子肉、椰子忌廉、椰子吉士、椰子慕斯，還夾著輕盈戚風蛋糕，頂端用椰奶白朱古力和椰絲點綴，舌尖飛往了熱帶海島。還有朱古力軟心蛋糕，選用法國64%濃度巧克力，內有軟心巧克力、巧克力海綿蛋糕和香脆榛子千層脆，苦甜平衡得剛剛好。外層裹上閃亮巧克力醬和碧根果脆皮，還點綴金箔，由外而內也高貴。

 

全新nano cake小巧可愛，卻不減高貴，適合閨蜜或情侶慶祝品味。

 

COVA太古新店真是甜品控的天堂

 

　　除了糕點，另一話題，便是新店為亞洲區首間推出8吋手工拿坡里酸種薄餅的分店。薄餅有Margherita和巴馬火腿傳統口味，即叫即烤，餅邊鬆化彈牙，空氣感剛好，實在卻不頂胃。經典的Margherita以簡單的番茄、芝士和羅勒配搭，卻充滿意大利鄉村的純粹風味。至於巴馬火腿，鹹香優雅，火腿的油脂與酸種的輕盈完美融合。

 

COVA Montenapoleone 行政總廚 Eduardo Gadda

 

Pizza Margherita $188

 

　　當然，意粉也十分吸引！好像香煎帶子意粉，simply elegant！來到這間百分百米蘭風情的COVA，要感受的，除了食物，最重要還是當的氛圍！別太拘謹，不需要太多理由，突然想要一刻的「Milano」，就來喝杯咖啡吃個蛋糕。下一站到朋友家派對的話，還可買份禮物，讓生活更加「Italiano」！

 

喝一杯咖啡，幻想身處米蘭。

 

意式雪糕Gelato也是必食項目，推介開心果口味。

 

店內還有多款禮品，下一站到朋友家開派對的話，可以順便買下送禮。

 

COVA（太古廣場）

地址：金鐘太古廣場二樓250號舖

電話：2918 9660（餐廳預約）／2918 9643（蛋糕零售店）

營業時間：星期一至日 8:30am-9pm 

Tags:#美食地圖#蛋糕#Food map#COVA#薄餅#Pizza#金鐘#太古廣場#拿坡里酸種薄餅
Add a comment ...Add a comment ...
尖東酒店地道意大利餐廳重開！維港寫意一隅呷Grappa、品嘗波士頓龍蝦沙律、意大利紅蝦配墨汁幼麵！席前煙燻澳洲M4和牛柳滿室香噴噴
更多Yan Can Taste文章
尖東酒店地道意大利餐廳重開！維港寫意一隅呷Grappa、品嘗波士頓龍蝦沙律、意大利紅蝦配墨汁幼麵！席前煙燻澳洲M4和牛柳滿室香噴噴
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處