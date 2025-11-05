歡迎回來

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！
Editor’s Pick
Skincare
Body Care & Hair

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！

TEXT:Tiffany ChanPHOTO:品牌照片

　　每年的年末節慶，奢華護膚品牌紛紛換上夢幻限定包裝，為女士的歲末聚會增添閃耀亮點，同時讓各位為約會做足準備，綻放肌膚健康光采。La Mer、Chantecaille與The Whoo三大貴婦級護膚品牌，分別帶來矚目的限量節日系列，更是送禮自用都令人心動的奢華之選。走進滿載節日氣氛的絢麗包裝與頂級護膚配方裏，為自己和摯愛打造健康亮澤、細緻柔潤的肌膚。

 

La Mer節日慶典奇幻世界：璀璨閃亮完美融合矜貴護膚步驟

 

　　今個佳節，La Mer誠邀您踏進奇幻世界，體驗矜貴夢幻的完美護膚儀式，無論是為摯愛挑選心意禮物還是犒賞自己，La Mer節日系列都能點燃感官，令護膚日常變成寵愛自己的華麗時刻。特別推薦結合深層修護與全天候保濕的緊緻修護套裝，為肌膚達至提拉緊緻與煥亮光采的功效；以Saffiano牛皮化妝箱盛載著的深層修護奢華套裝，包括七款品牌經典配方，集潔膚、舒緩和滋養於一身，在節日前後為肌膚重注活力。

 

The La Mer 緊緻修護套裝 $2,920

 

The La Mer 深層修護奢華套裝 ($14,630)

 

查詢：La Mer

 

THE WHOO閃爍冬雪特別版節日套裝：高雅奢華飄雪映襯透亮雪白肌膚

 

　　本年度The Whoo 閃爍冬雪特別版節日套裝，巧妙融合韓宮冬雪及丹青工藝美學，包裝以冰藍銀白為主調，雪花結晶及窗花幾何細節，展現品牌精緻奢華格調；配合每款悉心設計的護膚套裝，締造無瑕水潤透亮肌膚。門市限定的天率丹和率極致再生水乳套裝，蘊含專利和率石斛複合物、川草花及Youth Connect科技，達至全方位煥膚、緊緻，配方保濕鎖水抗氧延緩老化，讓肌膚重現健康光感；另一推薦津率享紅山蔘抗皺水乳套裝，配合紅山蔘精華及雙重胜肽，專為乾燥冬日而設，深層滋養同時強化肌膚防禦力，體現高雅奢華的韓式護膚哲學。

 

The Whoo 閃爍冬雪特別版 天率丹和率極致再生水乳套裝 $2,070

 

The Whoo 閃爍冬雪特別版 津率享 紅山蔘抗皺水乳套裝 $1,010

 

查詢：The Whoo

 

Chantecaille 晶耀鑽光節日限量系列：優惠高效護膚套裝，散發耀眼肌膚光澤

 

　　Chantecaille晶耀鑽光節日限量系列以皚皚白雪在日光下閃爍的純淨光芒為靈感，打造出珍貴寶石與細緻金屬呼應的華麗包裝，展現閃耀冬日氣息。多款節日限定護膚禮盒均挑選明星皇牌護膚系列為主角，並以限定組合優惠發售，無論送禮或自用都極具收藏價值。重點推薦節日限定五月玫瑰極萃套裝及花妍面膜套裝，揉合五月玫瑰系列與多重高效面膜，從馥郁芳香中帶來一站式保濕、舒緩、去角質及深層修護滿足，讓你在節日季節輕鬆擁有亮麗動人的冬日美肌。

 

Chantecaille節日限定 五月玫瑰極萃套裝 $2,430

 

Chantecaille節日限定 花妍面膜套裝 $2,170  

 

查詢：Chantecaille

 

Tags:#護膚#Editors Pick#Skin & Body Care#La Mer#優惠#Chantecaille#護膚套裝#節日限定#The Whoo#聖誕節2025#Xmas2025#聖誕禮物2025
