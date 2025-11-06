歡迎回來

超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選:CHANEL 山羊皮小...
Fashion 先行入手

超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選:CHANEL 山羊皮小...
港股上日跌少截 持倉有高息股唔洗驚？比亞迪最壞時候已過？銀娛業績解讀！
名人保養 │ 65歲陳復生近況曝光，曾嫁入何東家族，肌膚緊緻...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 65歲陳復生近況曝光，曾嫁入何東家族，肌膚緊緻...
轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間Get！
Makeup
Skincare
Body Care & Hair

轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間Get！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　踏入初秋，天氣開始變得乾燥，看來是時候要換上更滋潤的化妝品及護膚品。不過，作為Lazy Girls就特別想偷懶！在不更換粉底液下，也有幾個小貼士可以防止底妝卡粉，在初秋仍然保持潤澤的妝感。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

WONYOUNG（@for_everyoung10）分享的貼文

 

#1 粉底加入精華油

 

　　最直接的方法就提升粉底液的保潤度，可以先將粉底液擠在手背，再加入1-2滴玫瑰果油或角鯊烷油，然後用手指混合。手背及手指的溫度可以令精華油更融入粉底，增加潤澤感。如果油性膚質怕用精華油太過滋潤，可以混合質地較清爽的保濕面霜。

 

#2 用美妝蛋上妝

 

　　粉底準備好了，就可以上妝。先用手指把粉底液平均點在臉上，然後使用濕潤的美妝蛋用印壓的手法上妝。濕潤的程度是美妝蛋完全吸水膨脹，而又不會滴水的狀態就是最理想的。這個上妝方法能讓妝感更透薄，貼合肌膚，減少出現乾紋。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

(MOMO)（@momo）分享的貼文

 

#3 定妝噴霧取代碎粉

 

　　最後一步是定妝。秋冬乾燥的天氣，對於乾肌如筆者來說，會使用保濕類的定妝噴霧取代碎粉定妝。如果中性或油性肌膚，則建議在額頭、鼻子及眼底等較易出油的位置，使用碎粉輕輕定妝，保留臉頰的光澤感，然後再噴上定妝噴霧，讓妝感看起來更水潤。

 

#4 一定要多喝水

 

　　除了改變化妝工具外，最簡單易做的就是多喝水。每天喝大約2升的清水，從身體內部補充肌膚水分，也可以多吃含Omega-3的食物，例如三文魚、堅果，以及有助保濕的水果，如蘋果、奇異果等，有助於肌膚保水，對抗乾燥。

 

大地色眼影太悶？5款易上手的橘紅眼影盤，一盒打造浪漫秋日氣息
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
大地色眼影太悶？5款易上手的橘紅眼影盤，一盒打造浪漫秋日氣息
