De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？

近日，De Beers 推出了一項名為「ORIGIN」的計劃，緊貼潮流地運用區塊鏈技術（Blockchain），不僅為其出產的鑽石提供產地證明，更詳細記錄鑽石在抵達消費者手中之前，曾經經過哪些人的手。這樣一來，不僅確保鑽石為天然出產，更來自負責任的開採，絕非血鑽（Blood diamonds／conflict diamonds），亦未對環境造成不必要的破壞，或侵犯任何人權。我認為，De Beers 此計劃是天然鑽石（Natural diamond）對實驗室培育鑽石（Lab grown diamond）的一次反擊。當人類已能製造出與天然鑽石幾乎無異的產品時，「ORIGIN」為天然鑽石增添了一份情感與故事，是培育鑽石所無法擁有的。

Storytelling（說故事）是任何成功品牌的重要元素。但除此之外，不同產地之間究竟有沒有分別？對一般白色鑽石而言，產地並不會直接影響其 4C 分級（顏色、淨度、切工、克拉）。一顆 D 色的鑽石，無論產自何處，理論上應該沒有分別。但對於彩色寶石而言，產地往往與顏色直接相關，並對其價值有極大影響。例如，為何緬甸（Burma）的「鴿血紅」（Pigeon blood）紅寶石被視為極品？克什米爾（Kashmir）的藍寶石帶有絲絨般的質感，人見人愛；又或者哥倫比亞的木佐（Muzo）礦區被視為頂級祖母綠的代表。同樣地，為何阿蓋爾礦（Argyle mine）的粉紅鑽石舉世聞名？這全因每個礦區的地質環境不同，造就寶石微妙的差異，使得特定產地的寶石擁有獨一無二的色彩。或者可以說，一個特定的產地，本身就是一個品質保證。

既然產地對價值有如此大的影響，專家又是如何判斷一顆寶石的出生地呢？這就要靠寶石的「指紋」內含物（inclusion）。在不同地質環境下形成的寶石，會含有當地特有的內含物。寶石學家會在顯微鏡下仔細觀察這些內含物，從而判斷其產地。但至於 ORIGIN 的「說故事」計劃是否真能成功為天然鑽石對抗培育鑽石，我們仍需拭目以待。