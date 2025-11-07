金泰亨一周釋出兩個美容代言！從韓國TIRTIR到日本Yunth，「V式美學時代」正式展開？

「點金之手」金泰亨（V）的代言能力絕對非同小可，他擔任代言的精品時尚品牌都能即時觸發顯著的話題度和銷售增長。本週他同時成為韓國彩妝品牌TIRTIR的首位全球品牌大使，以及日本保養品牌Yunth的代言人，這亦是他首次踏入美妝領域，當然引起極大迴響！

V首次合作的不是市場龍頭品牌，確實令我有點意外，我相信想邀請他而又不缺資金的企業一定很多，當然商業決定千絲萬縷，合約條件千變萬化，外人也不會看透，不過，巨星代言可以每件產品簽約，甚至食兩家同類別品牌的茶禮，最重要還是本尊的意願而已。

兩個品牌釋出的廣告形象照和影片，完美呈現金泰亨乾淨無瑕、自帶光澤的膚質，社交媒體迅速被「V式美學」、「泰亨肌」等關鍵詞洗版，品牌的話題度和銷情都立即提升，粉絲紛紛表示「準備好入手泰亨同款」。

TIRTIR 和 Yunth 都是近幾年冒起的美妝護膚品牌，我發現一個有趣的共通點，TIRTIR創辦人Lee Yoo-bin李侑彬與Yunth創辦人Chiba Yuka千葉由佳，兩位都是早年社交媒體崛起的Beauty Influencer。她們都深諳社群力量的重要性，再加上V的「點金力量」，品牌名利雙收是意料中事了。

TIRTIR創辦人Lee Yoo-bin最初經營時尚服飾網店，後來轉型為美妝網紅，累積大量人氣後，透過化妝品團購洞察到市場對於安全、有效、能讓肌膚恢復自然光澤的產品有巨大需求，她於2019年創立TIRTIR，品牌名稱「Trust + In + Radiance」正體現她的初衷，建立一個值得信賴、並能幫助顧客找回肌膚光采的品牌，銷售額從初期122億韓元迅速增長到2023年的1719億韓元。Lee Yoo-bin在2024年將品牌經營權交給全球化公司Goodai Global，辭去CEO職務，致力品牌的全球化發展。

TIRTIR最著名且銷量最高的是Mask Fit Red Cushion，這款氣墊以卓越的持妝效果和精緻妝感聞名，能塑造介於霧面與光澤之間的「柔焦奶霧肌感」，有效修飾毛孔與瑕疵，具備持久亮澤及抗衰老成分，讓膚質乾淨透光，獲日本Cosme多項大賞肯定。

在官方宣布代言後的數小時內，TIRTIR韓國官網上的Mask Fit Red Cushion多個色號迅速售罄，搶購潮迅速蔓延至全球，土耳其等地區的官方網站也出現大量產品售罄的情況，韓國零售商更需啟動緊急補貨程序以應付空前的市場需求，代言效應立竿見影。

Yunth創辦人Chiba Yuka為活躍的美容家及網絡紅人，她從平日與粉絲的互動中發現許多女性即便外表亮麗，內心卻普遍缺乏自信，並深受各種肌膚問題困擾 。她於2021年11月推出Yunth，「Yunth」是「youth」（青春），其核心理念為「My own beauty blossoms」，鼓勵每個人找到屬於自己的美麗節奏 。

2025年6月1日推出Yunth生維他命C美容液，特點是將純維他命C（抗壞血酸）以獨家封存技術保留至使用前，主打「開封後30秒最鮮活」的高效保養，質地柔滑不黏膩，能有效抑制黑色素生成，使肌膚更明亮透明，銷售突破650萬包，在日本樂天美妝大賞中榮獲2025年上半年度的總冠軍及保養品類第一名。

Yunth未有最近銷售數字雖未有即時公佈，但產品包裝精美，訂價親民，我也有興趣試用，大有機會成為近期的日本伴手禮。