《女孩》不完全是舒淇自傳。

即使《女孩》主角林小麗，與還未叫做舒淇的林立慧，都有不愉快的成長。

童年只有一次，青春只有一次，中年也只有一次，但我們通常都不會對中年有所緬懷——皮開始鬆身體機能開始衰退，緬懷來做甚麼？

童年和青春則不同，不同在太短暫，不同在那是人之初，面前還有一大個未來，而因為未來，於是有所期盼。

然而成長電影和青春片通常都是在人大了之後，不再青春時才去拍，好易落入一種太表述自我的情況，不是太美化，就是太自憐自傷，別人看在眼裏，不是嫌太膚淺幼稚，就嫌太無病呻吟強說愁。

舒淇創造的女孩林小麗，在屋企感受不到幸福，有的只是鬱悶；不幸福和鬱悶，不因為青春期的甚麼心理作用，而是來自一個很具體實在的生活成長環境，這個環境，由一個酗酒阿爸和只會啞忍的阿媽共建而成，林小麗身處其中，離不開，留不低。

一個不小心或一時重手，便會變成一齣催淚煽情賣慘戲，同時順理成章，聲討大人。

但《女孩》沒有。當中有醉酒後的家暴場面，但沒有一味放大和聚焦暴力的畫面；林小麗固然有無路可逃的時候，但並沒有完全絕望——同時，也沒有被處理得太淡淡然，太過雲淡風輕，那些暴力，那些經由暴力衍生的傷痛和留下的傷疤都在，實實在在，連我這麼冷血的人，也會擔心林小麗，希望成長時得不到幸福的她，始終會有幸福的一天。

但無可避免，我對林小麗的擔心和感受，是因為知道林小麗的成長故事如實夾雜了舒淇本身的成長，而我這個旁觀的人，跟舒淇年齡相若，各自同步成長，青春時的我，同時見證住她的青春時，目睹來港後的她，怎樣一步一步行出屬於自己的命運，由被動，變主動，把握事業，掌握幸福。

甚至由一個演繹別人劇本的人，變成一個創作的人，創作了林小麗，讓林小麗經歷了她一部分成長的苦痛，而堅毅的林小麗，就像堅毅的舒淇，終於找到出路。她固然不再是那個女孩，卻又仍然是那個女孩，並已釋懷。

《女孩》

上映日期：2025年11月6日